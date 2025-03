TERAMO – Un viaggio ironico e insolito nella vita di Giacomo Leopardi, nei due appuntamenti dedicati alla scienza e alla letteratura che nei prossimi 27 e 28 marzo porteranno il noto divulgatore scientifico Stefano Sandrelli a Teramo. Gli incontri fanno parte della nuova rassegna di letture di scienza “Il Cosmo tra le Righe” promossi dall’INAF – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo in collaborazione con la Biblioteca regionale “Melchiorre Dèlfico” di Teramo e proveranno ad avvicinare il pubblico e le scuole all’affascinante mondo della scienza attraverso la figura di Leopardi.

Appassionato di filosofia, conoscenza e verità, Giacomo Leopardi, spesso considerato solo un poeta pessimista, aveva in realtà un profondo interesse per le scienze. I suoi scritti mostrano una grande curiosità verso la natura, la biologia e l’astronomia, con un’attenzione particolare alle leggi che governano l’universo e al rapporto tra l’uomo e il cosmo. Gli incontri offriranno la possibilità di avvicinarsi alla sua visione scientifica che s’intreccia con la poesia, diventando uno strumento per esplorare e comprendere il mondo.

Giovedì 27 marzo alle ore 17:45, presso il chiostro della Biblioteca regionale (via Delfico,16 – Teramo), attraverso la lettura di alcuni passi del libro “Il coraggio di ridere” (edizioni Mimesis) si ripercorrerà il viaggio verso Napoli di Giacomo Leopardi e Antonio Ranieri, amici legati da una profonda complicità e ironia. Il romanzo racconta con leggerezza e profondità l’avventura del poeta di Recanati, che affronta con disincanto e amore il suo percorso di vita. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

La giornata dedicata alle scuole è prevista il 28 Marzo alle ore 9:30 presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico per Geometri “Forti” (Via Cona 187, Teramo) e, grazie alla collaborazione con il Liceo Scientifico “A. Einstein” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Delfico Montauti”, vedrà studenti e studentesse della scuola secondaria di II grado esplorare il legame tra letteratura e scienza, accompagnati dalla narrazione delle vicende di Ranieri e del poeta, alla scoperta della visione ironica e disincantata con cui Leopardi affrontava la vita.

Entrambi gli appuntamenti, moderati da Chiara Badia dell’INAF Abruzzo, vedranno come ospite principale Stefano Sandrelli, dirigente di ricerca all’INAF e autore di numerosi libri e rubriche scientifiche. Coordinatore dell’Office of Astronomy for Education Center Italy dell’Unione Astronomica Internazionale, Sandrelli collabora da anni con le riviste “Focus Junior” e “Sapere”; ha pubblicato una decina di libri di narrativa e saggistica e ha curato oltre 500 puntate di una rubrica televisiva in onda su Rainews24 e Rai3.

“È un evento di alto profilo culturale, un’iniziativa importante per la città – commenta Mauro Dolci, direttore dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo dell’Istituto nazionale di astrofisica – a dimostrazione del nostro impegno nel far sì che i cittadini, e in particolar modo i giovani, possano conoscere meglio sia le nostre attività di ricerca sia le eccellenze scientifiche del territorio”.

Gli eventi organizzati per “Il Cosmo tra le Righe” rientrano nell’ambito del progetto “Patto della lettura di Teramo”, un’alleanza cittadina, una rete culturale, nata per promuovere e sostenere il valore della lettura, con l’obiettivo di stimolare benessere, pensiero critico, crescita personale e sociale.

“Questa collaborazione è il frutto della sinergia tra enti e istituzioni nata grazie al ‘Patto della Lettura di Teramo’ e al progetto ‘Entrare dove non si entra’ conclusosi a maggio scorso, ma che continua a dare i suoi frutti proponendo incontri che uniscono temi e proposte fuori dall’ordinario”, conclude Dimitri Bosi, responsabile della Biblioteca regionale “Melchiorre Delfico”.

I prossimi appuntamenti della rassegna “Il Cosmo tra le Righe” saranno il 15 e 16 aprile con l’astrofisico di fama internazionale Massimo Capaccioli.