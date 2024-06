Centri estivi, preiscrizione per la concessione di contributi alle famiglie

TERAMO – Il Comune di Teramo intende raccogliere le domande di preiscrizione per la concessione di contributi alle famiglie che intendano iscrivere i propri figli presso i centri estivi, nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il 15 settembre 2024. La finalità è di mettere a disposizione delle famiglie di minori di età tra 4 e 12 anni, compresi minori disabili di età compresa tra 4 e 17 anni, frequentanti uno dei centri estivi ubicati nel territorio comunale, opportune agevolazioni economiche (voucher).

Rispetto al passato, quest’anno si presenta una significativa novità: al fine di consentire la partecipazione a anche a ragazzi disabili, sarà utilizzata parte dei fondi a disposizione, emettendo ulteriori voucher da destinare agli operatori, scelti dalle famiglie, che si prenderanno cura dei minori affetti da grave disabilità, a condizione che il centro prescelto non sia già dotato di personale specialistico. I centri potranno organizzare, giornalmente, l’attività ludica nel territorio di Teramo o, in alternativa, trasferire nell’arco della giornata i propri iscritti anche fuori dal territorio. (es. trasferte in località limitrofe, anche balneari).

Ciascun voucher è riferito alla frequenza dei centri estivi e l’importo sarà modulato a seconda delle fasce di reddito ISEE. La determinazione del contributo messo a disposizione dipenderà dalla somma erogata dal Dipartimento per le Politiche della famiglia e sarà modulato sulle base del numero dei minori accolti nelle struttura e fino ad esaurimento del finanziamento. Il voucher verrà riconosciuto in misura intera esclusivamente per n. 1 minore, il valore relativo ai voucher richiesti per gli ulteriori minori componenti lo stesso nucleo familiare verrà ridotto del 25%.

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda entro e non oltre il 20 giugno prossimo, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. A seguito della raccolta delle domande e scaduto il termine per la loro presentazione,verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate come potenziali beneficiari.

Per le informazioni e i moduli da compilare e presentare (assieme alla documentazione richiesta), si può consultare il sito www.comune.teramo.it nella sezione “Comunicazioni dai Settori” o ci si può ci si può rivolgere al Settore Servizi Sociali ai n. tel.: 0861324848/0861324290.

L’assessore alle Politiche Sociali, Ilaria De Sanctis sottolinea: “Anche quest’ anno i genitori potranno usufruire del voucher per sostenere in tutto o in parte le rette dei campus estivi, presentando, intanto, la preiscrizione all’ accesso del contributo entro il 20 giugno. In particolare, i genitori dei bambini e delle bambine con la certificazione 104 comma 3, potranno accedere anche a un ulteriore contributo per sostenere la spesa di un assistente personale del proprio figlio o figlia. A partire dal 20 giugno, con atto separato verranno indicati gli importi. Ricordo che il rimborso sarà erogato per la frequenza di qualsiasi campus che si svolge ne Comune di Teramo con la estensione per chi ha la certificazione di cui all’ art 104 comma 3, anche ai centri della provincia”.