Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese di Giugno 2024? Sagre, appuntamenti enogastronomici, concerti e mostre in primo piano

Giugno 2024 parte subito forte con tantissimi appuntamenti enogastronomici nel primo weekend del mese. Tra l’1 e il 2 ci saranno, infatti,settantaquattresima Maggiolata-Sagra della ciliegia a Raiano e trentasettesima Sagra della ciliegia a Giuliano Teatino (il giorno 2); Borgo e Gusto a Celenza sul Trigno, decima edizione di Street Food Time al Porto Turistico di Pescara, Street Food Revolution sul lungomare di Martinsicuro, Borgo diVino in tour a Città Sant’Angelo, cinquantunesima Sagra delle Fave a Paterno di Avezzano. Nel fine settimana successivo Beer & Sound al Birrificio artigianale Terre di Acquaviva a Fontanelle di Atri. Dal 14 al 16 edizione numero ventiquattro della Sagra del formaggio fritto, in frazione Villa Popolo di Torricella Sicura. Dal 18 al 23 a Sant’Omero quarta edizione di Un castello di birra. Negli stessi giorni torna a Mutignano la tradizione di “Jisce Sole”, il rituale del solstizio d’estate.

Passiamo alla musica. Sabato 1 Filippo Graziani sarà in concerto a Montemarcone di Atessa, prima tappa del suo “Per gli amici” Tour estivo 2024: unica data in Abruzzo. Il 4 a Chieti ci sarà Mariné, giovane talento pop. Il 28 e 29 Pescara ospiterà allo Stadio del Mare il Festival RDS 100% Grandi Successi che vedrà tra i suoi protagonisti anche Mr. Rain. Per gli amanti della musica classica il 23 il giovane violinista olandese-americano Stephen Waarts, e il pianista francese Yannick Rafalimanana si esibiranno al Teatro Marrucino di Chieti.

Tante anche le mostre. Ne contiamo già tre a Pescara: la prima mostra retrospettiva italiana dedicata ad Elisa Maria Boglino all’Imago Museum, una selezione delle opere più significative dal 2000 al 2024 di Luciano de Liberato allo spazio zerozerosullivellodelmare e la mostra temporanea “Massimo Mattioli, gli scontri e le magie” a Clap Museum.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese di giugno 2024. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.