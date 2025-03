REGIONE – Se state cercando un weekend indimenticabile in Abruzzo, dal 28 al 30 marzo 2025 ci sono diversi eventi da non perdere. Ne abbiamo selezionato alcuni per voi. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative in programma nel fine settimana, non dimenticate di consultare calendario giornaliero, costantemente aggiornato.

Ciaspolate ed escursioni

Per gli amanti della natura e dei panorami mozzafiato, sabato si svolgerà una ciaspolata al tramonto nella splendida cornice della Maiella. Potrete ammirare il mare dall’alto e godere di un’atmosfera magica mentre la luce del sole si ritira all’orizzonte. In alternativa é in programma un’escursione nella suggestiva Valle dell’Amplero.

Domnenica é in programma una ciaspolata sulla Maiella a 2000 metri sul livello del mare, un’avventura che vi lascerà senza parole. In alternativa, se preferite un mix di spiritualità e gastronomia, l’escursione all’Eremo di S. Onofrio di Serramonacesca con pranzo tipico è un’ottima scelta: si parte alle 9:00 per una giornata all’insegna della cultura e dei sapori abruzzesi. Inoltre, ad Albafucens, si svolgerà un evento speciale tra storia, natura e musica.

Questo weekend vi aspetta un’avventura indimenticabile nella splendida Valle del Tirino. Si potrà inixiare la giornata con un’emozionante gita in canoa, esplorando i meandri del fiume e godendo della natura circostante. Oppure salire in sella alla propria e-bike per una pedalata tra paesaggi mozzafiato e sentieri immersi nel verde. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale.

Gli appuntamenti golosi

Per tre giorni in Piazza della Rinascita, a Pescara, si svolgerà la prima edizione del Choko Wine Festival. Riflettori su tre eccellenze del territorio: la cioccolata, grazie alla maestria dei nostri maestri cioccolatieri; il vino, con alcune delle migliori cantine del territorio e infine, l’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ con i suoi talenti.

Fiere

Questo fine settimana, il Porto Turistico Marina di Pescara si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti della musica. La Fiera del disco, cd e vinile vi aspetta sabato e domenica, offrendo collezionisti e appassionati l’opportunità di scoprire rari tesori musicali da aggiungere alle proprie collezioni.

Musica

Venerdì alle ore 17 il Museo d’Arte “Costantino Barbella” di Chieti ospiterà un emozionante concerto intitolato “Tributo a Ryuichi Sakamoto – Maria Gabriella Castiglione piano solo”. Sarà l’occasione perfetta per rendere omaggio a uno dei compositori più influenti della nostra era.

Teatro

Chi ama il teatro, sabato ale ore 18:30 presso il Teatro Massimo di Pescara potrà assistere al musical “Alice nel paese delle meraviglie“. Domenica pomeriggio sarà ricca di spettacoli straordinari. Alle 17 al Teatro Cordova di Pescara andrà in scena “I vestiti nuovi dell’imperatore”, parte della rassegna “Crescere a Teatro”. Inoltre, alle 18 al Teatro dei Marsi di Avezzano, Moni Ovadia e Gabriele Corso saranno sul palco con Moby Dick, uno dei capisaldi della letteratura mondiale di Hermann Melville.

Mostre

Gli amanti dell’arte potranno visitare all’Imago di Pescara la mostra “In forma di sogno . Gli Ultimi Surrealisti. Mensa & Matta”, dedicata a due artisti che hanno rappresentato, con la loro arte visionaria, una delle più suggestive continuazioni del Surrealismo: Carlos Mensa e Sebastian Matta. Al Clap Museum sempre a Pescara sarà visitabile la mostra SOB Luzzati e Il mondo in frantumi che celebra il genio artistico di Emanuele Luzzati tra i più grandi artisti italiani del XX secoli. “Inside Van Gogh” é invece la mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh che si potrà visitare fino al prossimo 30 marzo a L’Arca-Laboratorio per le Arti a Teramo.