Teramo, disponibili i contenitori con trasponder per il conferimento di pannolini e pannoloni

TERAMO – Al Parco della Scienza fino al 30 aprile sono disponibili – per vecchie utenze e per chi ne farà richiesta – i contenitori aerati e provvisti di trasponder identificativo

Sono in distribuzione, presso l’infopoint di Teramo Ambiente, allestito al Parco della Scienza, il nuovo mastello da 25 litri destinato a quelle utenze che utilizzano il servizio di raccolta dei pannolini e pannoloni.

Come anticipato dalla Te.Am. S.p.a. nel corso della distribuzione del nuovo mastello per la raccolta del rifiuto urbano residuo (RUR), anche questi contenitori destinati al conferimento dei presidi sanitari sono dotati di transponder associati alla singola utenza.

Il ritiro di questi mastelli avverrà ogni mercoledì della settimana e per l’annualità 2025, lo svuotamento non concorrerà alla determinazione del volume annuo complessivo di RUR per singola utenza.

La data di ritiro sul calendario Te.Am. S.p.a. è contrassegnata da un segnale di colore blu.

I contenitori areati, dotati di filtro a carboni attivi per contenere i cattivi odori, sono assegnati alle utenze che già usufruiscono del servizio e a quelle che ne faranno richiesta. Si stima che sia circa un migliaio il numero delle famiglie che hanno necessità di questa raccolta integrativa.

E’ importante che fino a quando non si avrà a disposizione il nuovo mastello dotato di trasponder, il conferimento del rifiuto sanitario venga effettuato nei sacchetti di colore verde da 35 litri forniti da Teramo Ambiente.

Si ricorda che per il ritiro dei nuovi mastelli per pannolini e pannoloni c’è tempo fino al prossimo 30 aprile.