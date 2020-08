Pacentro, ragazzo diversamente abile si perde per i boschi: salvato

PACENTRO (AQ) – Si era allontanato stamattina intorno alle 10.30 dalla casa famiglia in cui vive a Pacentro (Aq), un ragazzo diversamente abile di 20 anni. Il ragazzo era uscito per fare una passeggiata, ma poi deve aver perso l’orientamento e non è riuscito a ritrovare la strada per tornare alla casa famiglia.

Quando gli educatori si sono accorti che il ragazzo non era rientrato per ora di pranzo, hanno allertato i carabinieri, che hanno attivato il protocollo per le persone scomparse.

Alle 15 di oggi pomeriggio è stato richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, che aveva già disponibili le unità cinofile, un cane da superficie e uno molecolare per la ricerca delle persone scomparse.

Subito si sono attivare le squadre di terra del Soccorso Alpino della stazione di Sulmona-Alto Sangro, che hanno setacciato tutta l’area boschiva intorno a Pacentro e alle 16.30 hanno ritrovato il ragazzo sano e salvo. Gli uomini del Soccorso Alpino lo hanno rintracciato, lo hanno rassicurato, si sono sincerati del suo stato di salute e lo hanno riaccompagnato nella casa famiglia. Per il ragazzo solo tanto spavento, ma fortunatamente nessun problema di salute.