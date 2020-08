Pescara ha memoria, reading di testimonianze il 31 agosto

In programma l’evento organizzato da ANPI Pescara e FIAB Pescarabici per ricordare con la memoria i momenti che scandirono il martirio della Città

PESCARA – Lunedì 31 agosto si svolgerà “Pescara ha memoria”, un evento organizzato da ANPI Pescara e FIAB Pescarabici con il patrocinio della Provincia di Pescara. Si ripercorreranno con la memoria i momenti che scandirono il martirio della Città, iniziando alle ore 20:00 presso la Madonnina ai piedi del Ponte del Mare per arrivare alla lapide che ricorda i bombardamenti del 1943 ed i caduti e poi in Piazza Sacro Cuore dove Mario Massari declamerà alcuni testi di testimonianze vissute. Non sarà possibile dare luogo alla consueta Pedalata della Memoria per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

“I bombardamenti del 1943 rappresentano uno dei momenti più difficili nella storia di Pescara. In quel 31 agosto di settantasette anni fa, la città fece il suo ingresso reale nella guerra che vedeva l’Italia belligerante al fianco della Germania di Hitler pagando un altissimo tributo in termini di vite umane, spazzate via da una strategia folle che i comandi angloamericani avrebbero potuto tranquillamente risparmiarsi e risparmiarci.

Tuttavia, quei bombardamenti che sgretolarono una propaganda ventennale, dimostrando l’incapacità del regime fascista di garantire i confini nazionali e la sicurezza della popolazione tenendo lontana la guerra dalle nostre case, non giunsero come un fulmine a ciel sereno, un castigo divino o un mero accidente della Storia: quella guerra fu rincorsa sin dall’immediato dopoguerra che seguì il primo conflitto mondiale perché, si diceva, bisognava rigenerare la nazione attraverso la creazione dell’«italiano nuovo», che doveva introiettare i canoni del razzismo, della forza e dell’attitudine bellica come tratti distintivi di un nuovo modo di essere e di vivere. La guerra, che fu pagata in primis dai civili, fu conseguenza di quella visione.

È, dunque, questa consapevolezza che ci obbliga ad andare oltre il ricordo e la celebrazione, pure necessari; conoscere e, soprattutto, comprendere è il solo modo che abbiamo per evitare che la dignità e la vita umane siano di nuovo calpestate e distrutte in nome di “interessi superiori”. Crediamo fermamente che capire il passato ci aiuta a vivere il presente ed a progettare il futuro”.

L’ANPI Pescara è da sempre impegnata in un lavoro di volontariato per l’approfondimento e la sensibilizzazione sui temi della Memoria coinvolgendo istituzioni ed associazioni;

FIAB Pescarabici, associazione di promozione sociale, promuove la mobilità ciclistica nella tutela dell’ambiente per uno stile di vita migliore e sostenibile. Le due associazioni ritengono necessario il dialogo con le istituzioni e con le amministrazioni locali, soprattutto sui principi costituzionali, e per questo motivo hanno invitato i rappresentanti istituzionali dei cittadini ottenendo il patrocinio della Provincia di Pescara.

È ferma convinzione delle due associazioni che nessuna comunità debba dividersi su argomenti che attengono alla memoria collettiva, soprattutto se i fatti da ricordare rappresentano un tratto identitario dell’intera comunità.

ANPI – Comitato Provinciale “E. Troilo” di Pescara e FIAB Pescarabici Pescara

PROGRAMMA:

ore 20.00: ritrovo presso il Ponte del Mare, lato nord, con lettura del primo brano a cura del Maestro Mario Massari;

ore 20.30: deposizione di un mazzo di fiori presso la lapide che ricorda i bombardamenti di Pescara e le vittime civili;

ore 21.00: conclusione della manifestazione in piazza Sacro Cuore, dove il Maestro Mario Massari leggerà il secondo brano.

Saranno rispettate le disposizioni per il contenimento del virus Covid-19 con l’utilizzo obbligatorio delle mascherine ed il prescritto distanziamento fisico.