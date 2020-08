Guardiagrele, prima fase dei lavori sulla nuova scuola dei Cappuccini

GUARDIAGRELE – È in piena operatività la prima fase dei lavori sulla nuova scuola dei Cappuccini. Uomini e mezzi dell’impresa edile sono al completo e la prossima settimana la demolizione sarà un fatto. Il nuovo plesso scongiura la chiusura delle scuole di contrada che sarebbero state annullate dal campus; darà una nuova scuola media per tutti i nostri ragazzi; impedisce di lasciare in questo quartiere un nuovo relitto urbano come il vecchio ospedale e l’ex dispensario.

“Investire sul polo scolastico ai Cappuccini – precisa il Sindaco* – significa puntare su un polmone della città che deve continuare a respirare per tutti”.

Se aggiungiamo i lavori per la piscina in fase di conclusione, la nuova scuola dell’infanzia all’anello che sarà completata da un parco a servizio di tutto il quartiere e il palazzetto che andrà in appalto entro fine anno, abbiamo posto le basi per una trasformazione che deve essere completata.

L’intera operazione di edilizia scolastica ammonta a oltre 8 milioni di euro, messi insieme partendo da zero e dopo aver verificato la situazione delle scuole, aver fatto i progetti, aver chiesto finanziamenti che non sono tra loro cumulabili né sovrapponibili.

L’articolazione del cantiere è stata definita sia per la fase della demolizione e sarà modificata, in accordo con i tecnici e con la scuola, per garantire l’ingresso sui due lati del plesso.

Anche la viabilità e i parcheggi sono oggetto di attenzione e di confronto perché tutto, come abbiamo programmato, si svolga in sicurezza per chi vive la scuola e chi abita nella zona.

“Noi vogliamo scuole sicure adesso! La città non può permettersi di fermare i cantieri e di ricominciare da zero!”.

*Simone Dal Pozzo, attuale Sindaco, candidato per il secondo mandato alle elezioni di settembre con il gruppo Guardiagrele il Bene in Comune