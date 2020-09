Oscar del Cibo 2020, argento per il miele di Luca Finocchio a New York

TORNARECCIO – Per Apicoltura Luca Finocchio ancora un’affermazione ai Sofi Awards di New York, il prestigioso concorso promosso dalla Speciality Food Association, unanimemente riconosciuto come Oscar Internazionale del Cibo assegnato a chi fa della qualità e dell’innovazione la sua bandiera. Nela Grande Mela il pregiato miele di acacia ha ottenuto l’argento nella sezione dolcificanti, sbaragliando di fatto una concorrenza agguerrita, fatta di prodotti provenienti da tutto il mondo. Un riconoscimento che dà continuità a quelli ricevuti dall’azienda abruzzese a New York alle ultime annate della competizione: nel 2016 erano stati premiati il Cioccomiel e il miele di sulla, nel 2019 sempre quello di acacia.

Un’edizione, quella del 2020, ancora più competitiva delle precedenti: i prodotti partecipanti, infatti, sono stati giudicati “alla cieca” da una giuria di professionisti, cui si è aggiunta la supervisione di esperti del settore alimentare del Rutgers Food Innovation Center, indiscussa autorità negli Stati Uniti per ciò che riguarda l’innovazione in cucina.

“Grande è la nostra soddisfazione – commenta Luca Finocchio – per almeno due ragioni. Da un lato, abbiamo ottenuto un riconoscimento che di fatto va al made in Italy, di cui siamo orgogliosi ambasciatori. Dall’altro, l’autorevolezza del concorso ci permette di entrare in nuovi contesti gastronomici e nuovi mercati, differenziando il nostro prodotto dagli altri. Se a tutto questo si aggiunge che il premio ci è stato assegnato in un anno così difficile, tra pandemia e condizioni meteo difficili per l’apicoltura, possiamo parlare tranquillamente di motivo di orgoglio che ripaga tanti sforzi e tanta caparbietà per questo lavoro che rappresenta per noi una missione. Grazie di cuore alla giuria e agli organizzatori. E grazie al nostro partner Italian Products Usa che ha iscritto il nostro miele a partecipare”.