“Fossili e dinosauri”, torna il laboratorio per bambini a Chieti: ecco quando

CHIETI – A grande richiesta il Museo Universitario di Chieti ripropone, per martedì 8 e per giovedì 10 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, il laboratorio “Fossili e dinosauri”, per tornare a riscoprire i veri protagonisti del nostro museo. L’attività è riservata a bambini di età compresa tra 5 e 10 anni.

A causa dell’emergenza Covid-19 seguiremo le procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento ed è quindi necessaria la PRENOTAZIONE chiamando la reception del museo (tel. +39 0871 3553514) e la limitazione a 5 partecipanti a laboratorio. I bambini devono indossare la mascherina.

La prenotazione obbligatoria deve pervenire entro le ore 14:00 del giorno precedente la data del laboratorio.