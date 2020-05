Ortona, al Castello Aragonese si celebrano matrimoni e unioni civili

Fino al 31 agosto al Castello si celebreranno matrimoni e unioni civili, senza pagamento delle tasse comunali; quote versate saranno restituite

ORTONA (CH) – Una deliberazione della Giunta comunale di Ortona ha individuato il Castello Aragonese, equiparandolo alla Casa Comunale, come luogo comunale adatto per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, fino al prossimo 31 agosto, salvo maltempo.

Nel provvedimento si sottolinea la gratuità dell’utilizzo di detta sede e, pertanto, per tutti i matrimoni e le unioni civili previsti per il periodo stabilito, i nubendi/unendi saranno dispensati dal pagamento della quota prevista dalle tariffe comunali vigenti. Le eventuali quote già versate saranno rimborsate.