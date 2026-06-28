A Opi presentato il ciondolo “Il Camoscio”, dedicato al simbolo del Parco d’Abruzzo

OPI – È stato presentato ieri mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Opi, il nuovo ciondolo “Il Camoscio”, l’ultima creazione del maestro orafo Giuliano Montaldi per la collezione I Love Abruzzo. Un evento che ha unito arte, cultura e tutela ambientale, celebrando uno degli animali più iconici dell’Appennino proprio nel luogo che più di ogni altro ne custodisce la storia.

Opi, culla della conservazione del camoscio appenninico

Ad aprire l’incontro è stato il Sindaco Antonio Di Santo, che ha ricordato il ruolo centrale di Opi nella storia del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nella rinascita del camoscio appenninico.

“Opi è uno dei luoghi del camoscio, qui si intreccia una parte fondamentale della storia della sua conservazione. È qui che, il 2 ottobre 1921, il Comune concesse i primi cento ettari al nascente Parco, dando vita a una delle più straordinarie esperienze di tutela della natura in Europa.”

Il Sindaco ha sottolineato come la conservazione sia una responsabilità quotidiana, fatta di scelte e visione, e ha espresso gratitudine verso Montaldi, definendolo “ambasciatore di Opi e dell’Abruzzo”.

Il valore simbolico del camoscio e l’impegno del Parco

Il Direttore del Parco, Luciano Sammarone, ha evidenziato come la storia del camoscio appenninico rappresenti uno dei maggiori successi della conservazione in Italia, frutto della collaborazione tra istituzioni, comunità e associazioni.

“La tutela della biodiversità è una sfida continua, soprattutto oggi, nell’epoca dei cambiamenti climatici. Ringraziamo Giuliano Montaldi per aver saputo unire arte e sensibilità ambientale, contribuendo a diffondere una cultura del rispetto della natura.”

Ospiti e contributi culturali

All’iniziativa hanno partecipato anche la Senatrice Stefania Pezzopane e l’antropologo Ernesto Di Renzo, che hanno offerto riflessioni sul rapporto tra uomo, natura e identità dei territori.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Deborah Lo Fazio, Consigliere comunale e fotografa, autrice delle immagini del camoscio donate ai relatori come ricordo della giornata.

Un gioiello che racconta l’Abruzzo

Il ciondolo “Il Camoscio”, realizzato in argento, entra ufficialmente nella collezione I Love Abruzzo, dedicata ai simboli naturali e culturali della regione.

L’opera sarà disponibile:

nelle botteghe orafe di Montaldi ad Avezzano e Pescasseroli

sul sito ufficiale www.iloveabruzzo.eu

negli store del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

presso la Pro Loco di Opi

L’amministrazione comunale ha espresso gratitudine a tutti i partecipanti e a Giuliano Montaldi per aver scelto Opi come luogo di presentazione di un gioiello che celebra non solo il camoscio appenninico, ma anche la lunga storia di tutela della natura che proprio da Opi ha preso forma.