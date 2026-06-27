“Il Camoscio”: il nuovo ciondolo di Giuliano Montaldi per I Love Abruzzo

OPI – Questa mattina alle 11, nella sala del Palazzo Comunale di Opi, é stato presentato ufficialmente “Il Camoscio”, il nuovo ciondolo realizzato dal maestro orafo Giuliano Montaldi. L’iniziativa, alla presenza del sindaco Antonio Di Santo, segna l’ingresso di questo nuovo gioiello nella celebre collezione “I Love Abruzzo”, una linea che raccoglie decine di simboli dedicati alla storia, alla natura e all’identità della regione.

«Con questa creazione ho voluto forgiare nell’argento un simbolo eterno della nostra terra», spiega Montaldi. «Non un semplice ornamento, ma un piccolo monumento alla bellezza maestosa e incontaminata dell’Abruzzo. Ogni ciondolo è un frammento d’anima, e il camoscio rappresenta lo spirito fiero e nobile delle nostre vette, che continueremo a raccontare nel mondo attraverso l’arte orafa».

Il nuovo ciondolo, realizzato interamente in argento, è compatibile con il bracciale della collezione I Love Abruzzo, arricchendo la serie di monili che narrano luoghi, simboli e tradizioni del territorio. “Il Camoscio” sarà presto disponibile sullo store online del maestro e nelle botteghe orafe di Avezzano e Pescasseroli.