Il trio “On Swing Band” per Musica Jazz e aperitivo a Pescara il 14 agosto

PESCARA – Venerdì 14 agosto dalle 20 alle 23 torna l’appuntamento con “Le strade del Jazz”. Nella parte nord di via Cesare Battisti il Jazz invaderà la zona della movida del centro in occasione. Si esibirà il trio Swing “On Swing Band”. É una formazione musicale che interpreta in acustico la migliore musica pop italiana, napoletana ed internazionale. Ne fanno parte Morena Di Simone (Voce), Bruno D’Alfonso (Contrabbasso) e Ottavio Sabatino (Voce, Piano, Chitarra Acustica).

Per l’occasione, Tropico Cocktails proporrà un menu esotico a base di avocado toast, ananas e gamberi, tris di carpacci, fritturina in salsa esotica e cocktails esotici. Per informazioni e prenotazioni: 349/7818410. Tra i locali segnaliamo anche La Nuova Lavanderia, Shaka Brew – Italian Craft Beer e Luppoli & Grappoli.

In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a venerdì 21 agosto sempre allo stesso orario.