“Obesità e Prevenzione, la situazione in Abruzzo”: ecco quando

L”incontro con il Professor Luigi Fontana, sarà il 29 maggio alle 11 in diretta da Sydney sulla pagina Facebook di AIGO

ROMA – Il prossimo 29 maggio si celebra come ogni anno la Giornata Mondiale della Salute Digestiva, giunta alla 46° Edizione, che avrà come tema l’obesità, e che darà il via ad una campagna di salute pubblica di un anno, a livello mondiale, al fine di aumentare la consapevolezza sull’obesità e su suo impatto pandemico devastante in termini di comorbidità e aspettativa di vita.

I dati sono allarmanti: l’obesità è una piaga dilagante che si conferma tra le prime cause di morte, per patologie dirette o correlate: diabete, dislipidemia, ipertensione arterisa (la cosiddetta sindrome metabolica) con aumentato rischio di eventi cardiovascolari e di tumori, nonché di malattie del fegato: il fegato grasso è diventato la prima causa di trapianto di fegato nel mondo occidentale. Si tratta di un disagio in crescita anche nella fascia più giovane della popolazione, e che rischia di diventare nel tempo anche un costo sociale enorme per le Istituzioni, ponendosi tra i più urgenti problemi da affrontare per il futuro.

“I dati regionali mostrano che il fenomeno dell’obesità è di grave impatto in Abruzzo e in Molise.” afferma la Dr.ssa Serafina Fiorella, Dirigente Medico della UO Gastroenterologia dell’Ospedale Civile di Vasto, e Presidente Regionale AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri) per Abruzzo-Molise.

“Nella popolazione adulta il fenomeno è più marcato in Molise che in Abruzzo (13,5%) che in Abruzzo (10,8% ), con valori alquanto più alti del valore medio nazionale in entrambe le regioni per il numero di soggetti in sovrappeso. Ancor più preoccupante appare la situazione della popolazione pediatrica. Le due Regioni mostrano valori alquanto superiori di obesità infantile (Abruzzo 8.8%, Molise 9.9%) rispetto alla media nazionale (6.9%)”.

“L’attenzione sanitaria al problema obesità è fondamentale” – continua la Dr.ssa Fiorella – “a partire dal medico di famiglia. Il gastroenterologo ha un ruolo fondamentale sia in prevenzione ricordando l’importanza di modificare lo stile di vita sedentario e le abitudini alimentari, sia per il trattamento endoscopico bariatrico. In Abruzzo ed in Molise sono presenti 2 centri di Endoscopia Digestiva, rispettivamente in Abruzzo (PO Ortona) dove viene eseguito il posizionamento di BIB ( Bioenterics Intragastric Ballon) ed in Molise (Univeristà Cattolica Campobasso) dove viene effettuato l’ESG ( Endoscopic Sleeve Gastroplasty). E’ fondamentale ribadire che tali metodiche prevedono indicazioni ben precise, precedute da un’accurata anamnesi e valutazione clinica del paziente e che comunque devono essere inserite in un approccio multidisciplinare all’obesità, che comporta infatti un rischio globale dell’organismo.”

Di questi e di altri importati temi legati ai problemi causati dall’obesità a livello nazionale e mondiale, tratterà la diretta Facebook con il Professor Luigi Fontana. Medico di fama internazionale nel campo della nutrizione, con al suo attivo numerose pubblicazioni sul ruolo del cibo come prima forma preventiva verso le principali patologie dell’apparato digestivo e in particolare dell’obesità. Il Professore ne discuterà con il dottor Fabio Monica, Direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste e presidente di AIGO – Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri.

L’evento – che gode del patrocinio di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sarà incentrato su stili alimentari scorretti, sull’efficacia della dieta mediterranea nel prevenire e combattere il fenomeno, e sull’importanza di partire con la prevenzione sin dall’infanzia, combattendo sovrappeso e stili alimentari sbilanciati e dannosi per un regolare sviluppo dell’organismo verso l’età adulta.

Per partecipare all’incontro, basterà collegarsi alle ore 11, di sabato 29 maggio, alla pagina Facebook di AIGO. Il taglio dell’incontro, di circa un’ora, sarà molto pratico e divulgativo per dare soluzioni e consigli pratici al pubblico, evidenziando i rischi diretti e indiretti del sovrappeso prima, e dell’obesità poi.