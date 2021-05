Villamagna, al via la prima Residenza alberghiera per anziani

Nella struttura che un tempo ospitava le Suore di Carità saranno ospitate 23 persone, che troveranno alloggio in 17 camere singole e 3 doppie

VILLAMAGNA – A Villamagna, in provincia di Chieti, nello storico Palazzo De Piis apre la prima Residenza Alberghiera dedicata agli anziani. La bellissima struttura, costruita alla fine del Settecento, un tempo ospitava le Suore di Carità.

Oggi a gestire la Residenza Alberghiera Villamagna è Marenzo D’Onofrio, imprenditore noto per le sue storiche aziende vitivinicole e non solo.

La residenza è situata nel centro del paese, e questo favorisce le attività di incontro e quelle socio-ricreative, utile stimolo per favorire la socialità e mantenere fisico e mente in attività. La struttura è lontana dal traffico e dall’inquinamento.

Inoltre, la posizione alta rispetto al territorio circostante garantisce l’elevata qualità dell’aria in tutti gli ambienti, per non parlare del bellissimo panorama, che offre la possibilità di ammirare insieme mare, montagna e campagne circostanti.

La Residenza Alberghiera Villamagna può ospitare 23 persone, con la particolarità di poter essere fruita anche per pochi giorni.

Una particolare attenzione è riservata alla ristorazione, per garantire agli ospiti un’alimentazione bilanciata, completa, varia e gustosa. La residenza, infatti, si avvale di cuochi professionisti che preparano ogni giorno con amore cibi freschi con prodotti di stagione e a chilometri zero, premiando la qualità nel rispetto della salute. I menù sono elaborati da un nutrizionista nel rispetto delle abitudini alimentari prevalenti degli ospiti e del loro regime alimentare, normale o dietetico e sono preventivamente sottoposti alla ASL per l’approvazione.

Il servizio ristorazione è aperto anche ai familiari che possono consumare i pasti in compagnia dei propri cari..

La residenza dispone di 17 camere singole e di 3 ampie camere doppie, tutte con bagno privato. L’arredamento è curato in ogni dettaglio e pensato per garantire comfort e sicurezza e può essere personalizzato dagli ospiti con oggetti e/o fotografie della loro vita, così da sentirsi sempre a casa propria.

I letti sono regolabili elettricamente in diverse posizioni per ottimizzare il riposo degli ospiti e per alleviare eventuali patologie.

Ogni ospite ha un armadio e un comodino personale. L’armadio è dotato di chiavi per garantire la privacy dell’ospite.

Oltre al comfort e alla sicurezza, le camere sono silenziose ed offrono affacci sugli spazi esterni della struttura. Ogni camera inoltre è dotata di connessione wi-fi.

La residenza Villamagna è dotata di un ambulatorio per le visite mediche e l’assistenza infermieristica, con operatori sanitari specializzati.

L’area destinata alla residenzialità dispone di:

· accoglienti e raffinati salottini con tv;

· sala soggiorno;

· uno spazio esterno per vivere i momenti di relax in compagnia;

· un’area tisaneria aperta durante tutto il giorno;

– un giardino dove rilassarsi e passeggiare.

Gli ospiti, inoltre, possono prenotare parrucchiere, barbiere ed estetista e altri servizi secondo le loro esigenze.

Il personale della residenza Villamagna è a disposizione dei familiari per la gestione degli aspetti amministrativi per le richieste di medicinali, esenzioni e ausili da inoltrare alla ASL competente.

L’inaugurazione é prevista per lunedì 31 maggio alle ore 11.