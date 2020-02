Nuovo polo scolastico e Bike to Coast, incontro Costantini – Marsilio

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ha incontrato stamane il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ed il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis, in occasione dell’incontro “Il Futuro e’ partecipato. Dialogo con il Territorio sui nuovi Fondi Europei 2021-2027”, che si è tenuto all’Hotel Adriatico di Montesilvano, organizzato dalla Giunta e dall’Associazione Abruzzo in Europa per relazionarsi con i sindaci abruzzesi e prepararsi a recepire i fondi Ue.

Il primo cittadino giuliese ha ringraziato il Governatore ed il Sottosegretario per lo stanziamento dell’importante finanziamento per la messa in sicurezza del Porto di Giulianova, il più cospicuo che la città abbia ricevuto dalla Regione Abruzzo dal 2013, ed ha affrontato importanti tematiche legate allo sviluppo del territorio giuliese, quali i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico in via Cerulli, nell’area dell’ex tribunale, ed il completamento della “Bike to Coast”.