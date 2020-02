Affitti brevi turistici e nuove normative, convegno il 22 febbraio a Pescara

PESCARA – “Affitti brevi turistici: Nuove normative, tassa di soggiorno, portale alloggiati web, cedolare secca”: è il titolo dell’incontro organizzato dall’Associazione Property managers Italia, in collaborazione e patrocinato dal comune di Pescara che si terrà a Pescara, sabato 22 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo di città.

L'evento tratterà alcuni temi legati al mercato degli affitti brevi turistici, un settore che in un paese ricco di bellezze, qual è l'Italia è decisamente in crescita. Ciò comporta ovviamente che ne derivino una serie di obblighi di legge che al momento non sono ancora del tutto chiari.

Nel focus saranno approfonditi gli adempimenti obbligatori per l’extra alberghiero quali la registrazione degli ospiti sul portale alloggiati web (a chiarire ogni dubbio sarà presente la Polizia di Stato con un suo funzionario), della tassa di soggiorno comunale e soprattutto dell’importanza di favorire e agevolare la regolarizzazione di numerose strutture extra alberghiere, dell’importanza del ruolo associativo e degli aspetti legali del Property managers. Il ruolo del proprietario della struttura e la tipologia di cliente saranno ampiamente affrontati in tutti gli aspetti, da quelli normativi a quelli commerciali.

Interverranno all’evento, l’assessore al turismo del Comune di Pescara, Avv. Alfredo Cremonese, il commissario Guido Camerano della Polizia di Stato, il Presidente dell’Associazione Property Managers Italia, Stefano Bettanin, i rappresentanti dell’Associazione Property Managers Italia, Sig.ra Alessandra Signori, Sig.re Manolo Di Pietro, Dott. Pietro Abbati Mariscotti, Dott. Vincenzo Cella, i rappresentanti di HomeAway, e di Booking.com, sponsor dell’Associazione Property Managers Italia. La stampa è invitata a partecipare.