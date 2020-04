Il nuovo dirigente della Polizia Stradale per l’Abruzzo ha lavorato con Falcone

Si chiama Paolo Fassari, é siciliano e arriva da Padova. Ha lavorato a Palermo, dove ha avuto a che fare con Falcone e Borsellino

PESCARA – Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Paolo Fassari, è il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e il Molise. Laureato in giurisprudenza, originario di Catania, 59 anni, entrato in Polizia nel 1985, proviene da Padova ove ha ricoperto l’incarico di Questore per oltre due anni.

Laureato in giurisprudenza, originario di Catania, 59 anni, entrato in Polizia nel 1985, è stato a Palermo sino al 1993 (sezioni narcotici, rapine e Digos), poi a Catania nella Squadra Mobile. Nel 2002 è stato promosso Dirigente, venendo spostato a Messina (in Questura). Dopo tre anni é entrato definitivamente nella PoliPolizia Stradale: Reggio Calabria, Napoli e infine il Compartimento Regionale Puglia e Piemonte-Valle d’Aosroviene da Padova dove ha ricoperto l’incarico di Questore per oltre due anni.

Ha conosciuto personalmente Giovanni Falcone, col quale ha lavorato, Nel 1992, dopo il ritrovamento della borsa sul sedile della Croma di Borsellino, giunse in Via D’Amelio