Una nuova panchina rossa a Villa Santa Maria [FOTO]

VILLA SANTA MARIA – Una panchina rossa per sottolineare la giornata mondiale contro la violenza delle donne: la troveranno da questa mattina (25 novembre 2020) i cittadini di Villa Santa Maria, nel piccolo spazio verde di via Garibaldi. “Una panchina in più dedicata alle donne” spiega il consigliere Francesca Sborgia “ha duplice significato: da un lato come monito contro la violenza nei loro confronti, dall’altro come auspicio che possano trovare uno spazio maggiore in tutti in gangli vitali della società, dalla politica al mondo del lavoro”.

La giornata internazionale del 25 ottobre è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica: l’amministrazione Comunale di Spoltore ha raccolto l’invito decidendo di installare una panchina rossa in ogni borgo del territorio. Negli anni scorsi è stata inserita una panchina rossa nel parco pubblico di Santa Teresa e nel Belvedere del capoluogo.