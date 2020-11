Pineto, “Donne e violenza, un focus attraverso le opere d’arte”

Venerdì 27 Novembre, si terrà una lezione virtuale, con relativo dibattito, in cui la restauratrice Valentina Muzii terrà l’interessante conferenza

PINETO – La Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Pineto, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Pineto, organizza in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un momento di studio e riflessione.

Considerata la contingenza legate alla pandemia in corso, diversamente da quanto accaduto negli anni scorsi in cui sono stati organizzati incontri e convegni in presenza, venerdì 27 Novembre, si terrà una lezione virtuale, con relativo dibattito, in cui la restauratrice Valentina Muzii terrà un’interessante conferenza dal titolo “Donne e violenza, un focus attraverso le opere d’arte”.

Interverranno inoltre, in collegamento, il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio, l’Assessora alle Pari Opportunità Marta Illuminati, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Vincenzo Fiorà, la Presidente della Commissione per le Pari Opportunità Anna D’Amario e la Vice Presidente Edda Migliori, il Preside dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Gaetano Avolio e la Prof.ssa Tiziana Venditti che modererà i lavori.

La lezione, che sarà duplicata nel corso della mattinata per consentire ad un più elevato numero di studenti di poter partecipare, è rivolta agli alunni della terza media.