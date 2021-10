Nomadi fans club dona ecografo al Distretto di Pescocostanzo

La cerimonia di donazione da parte dell’associazione Nomadi fans club “Un giorno insieme” di Sulmona sarà martedì 12 ottobre

SULMONA – Si terrà martedì 12 ottobre, alle ore 11, presso il distretto sanitario di Pescocostanzo (L’Aquila), la cerimonia di donazione da parte dell’associazione Nomadi fans club “Un giorno insieme” di Sulmona di un ecografo MyLab Sigma.

La donazione è stata resa possibile grazie ai proventi con la lotterie di beneficenza che ha accompagnato i concerti che si sono tenuti nel corso del 2020 (con il concerto dei Nomadi a Pescocostanzo) e 2021. Alla cerimonia interverranno, tra gli altri, il presidente del Nomadi Fans Club “Un giorno insieme”, Vincenzo Bisestile, il sindaco di Pescocostanzo, Roberto Sciullo, il direttore generale della ASL 1 Abruzzo, Ferdinando Romano, il presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso e i sindaci dei comuni dell’Alto Sangro.

Il distretto sanitario di Pescocostanzo sarà dotato di un ecografo di ultima generazione, che consentirà ai pazienti di avere prestazioni di alto livello specialistico. Lo strumento sarà messo in rete e quindi fruibile, tramite prenotazione, da tutti gli utenti della provincia dell’Aquila e in particolare per i cittadini dell’Alto Sagro, che in questo modo non dovranno più fare lunghi viaggi per questo tipo di prestazioni.

“Ringraziamo il comune di Pescocostanzo”, spiega il presidente Vincenzo Bisestile, “che ha subito condiviso e sostenuto le nostre iniziative musicali finalizzate a raggiungere questo importante obiettivo. Senza il loro supporto non sarebbe stato possibile arrivare a questo risultato. Ovviamente il ringraziamento va a tutte le persone che hanno acquistato i biglietti della lotteria di beneficienza”. L’appuntamento è alle ore 11 in piazzale delle Corriere.