Nido La Conchiglia, consegnato nuovo gioco statico per i bambini

PESCARA – E’ stata consegnata questa mattina ai bambini del Nido comunale La Conchiglia di Viale Vespucci la nuova installazione destinata ai giochi dei piccoli utenti della scuola della prima infanzia. Nel corso del breve incontro, cui hanno preso parte l’assessore comunale Mariarita Paoni Saccone, la presidente del Soroptimist Club di Pescara, Elena Petruzzi, oltre a consigliere e socie della stessa associazione, è stato posto l’accento sull’iniziativa “Adotta un asilo” del Soroptimist Italia, recepita a livello locale tanto da produrre una proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale nonostante il momento reso molto complicato dall’emergenza epidemiologica.

“Quando sono i bambini al centro delle nostre attenzioni – ha dichiarato Mariarita Paoni Saccone – il grado di appagamento è ancora maggiore. Sono felice che il Nido abbia apprezzato questa donazione che mi auguro sia di buon auspicio per il superamento della crisi che tutti stiamo vivendo e che i bambini soffrono in modo particolare. Ringrazio il Soroptimist Pescara e la presidente Elena Petruzzi per la sensibilità dimostrata”.

L’Associazione Soroptimist Club di Pescara ha individuato la tipologia di intervento da mettere in atto, contribuendo alla riorganizzazione e valorizzazione dello spazio esterno del Nido comunale a gestione diretta “La Conchiglia”. I giochi statici sono infatti ritenuti particolarmente indicati per lo sviluppo cognitivo dei piccoli, come è stato confermato anche dalle educatrici presenti questa mattina.

“E’ un grande piacere per il Soroptimist club di Pescara aver avviato una fattiva collaborazione con il Comune – ha affermato la presidente Elena Petruzzi – con un intervento attento ai bisogni dell’infanzia. Questo service è nato oltretutto per contribuire alla conciliazione vita/lavoro delle donne. Grazie alla disponibilità dell’assessore Paoni Saccone e della responsabile del Servizio sistema educativo Enrica Di Paolo è stato possibile realizzare questa attività in tempi rapidissimi, fattore particolarmente significativo in questo momento di difficoltà legato all’emergenza sanitaria”.