Niccolò Bellucci è un nuovo calciatore del Teramo Calcio

TERAMO – La S.S. Teramo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Sassuolo Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Bellucci che si è legato al sodalizio biancorosso fino al 30 giugno 2023. Difensore centrale longilineo e di ottima statura, classe 2001, ha iniziato il suo iter giovanile a Senigallia, prima di completarlo tra Cesena e Sassuolo.

«Dopo la trafila nelle giovanili – le sue prime dichiarazioni – gradivo avere una chance con i “grandi” per compiere un ulteriore step per la mia crescita personale. Appena si è materializzata questa possibilità, pertanto, sono stato subito ben lieto di accoglierla positivamente, considerando la serietà della società ed il calore della piazza. Il triennio nelle Giovanili del Cesena mi ha formato tanto come ragazzo e l’esperienza nel Sassuolo, durata due stagioni e mezzo, mi ha affinato per quanto attiene la formazione umana e professionale. Sono un difensore centrale cui piace giocare palla a terra, sono stato impiegato sia in uno schieramento difensivo a tre che a quattro, ma non ho problemi nel sapermi adattare. Conosco bene Viero per averci giocato insieme in Primavera due anni fa e Trasciani. In questi giorni ho seguito il percorso tracciato dalla squadra e mi è parso più che buono. Obiettivi? Cercherò di offrire il mio contributo al team con dedizione e sacrificio».

Bellucci (maglia #19) ha raggiunto questa mattina domattina il “Bonolis”, in attesa di conoscere staff tecnico e compagni di squadra. Nello stesso tempo la società biancorrossa rende noto il passaggio dell’esterno difensivo Lorenzo Celentano, a titolo temporaneo, al Città di Acireale 1946 (Serie D).