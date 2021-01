Diretta Foggia – Teramo: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Martedì 2 febbraio alle 17-30 si gioca Foggia – Teramo per la 22° giornata del Girone C di Serie C. Informazioni dove vedere la partita

TERAMO – Archiviata la gara contro il Bari, il Teramo, nell’nticipo della ventiduesima giornata del Girone C di Serie C affronta il Foggia in una gara che si giocheràmartedì 2 febbraio allo Stadio Pino Zaccheria, con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

Entrambe le squadre sono tornate al successo domenica scorsa, rispettivamente, contro Bari e Casertana e sono appaiate al quarto posto con 32 punti. Nella gara di andata i biancorossi si sono imposti col risultato di 20 grazie alle reti di Cappa e Pinzauti. Il Foggia, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 2 vinte, 2 pareggiate e 1 persa; ha realizzato 7 gol e subito 4 . Il bilancio della Teramo é invece di 1 vinta, 2 pareggiate e 2 perse nelle ultime 5; 4 reti fatte e 5 subite.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Teramo – Bari, valida per la 21° giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports e su Sky Primafila (canale numero 254 del satellite). Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.45 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Le probabili formazioni di Foggia – Teramo

Il Foggia dovrebbe optare invece per un 3-5-2 con Fumagalli in porta, in difesa Anelli, Gavazzi e Germino. In cabina di regia Vitale tra Rocca e Salvi, sugli esterni Delprete e Di Jenno. In attacco Curcio e D’Andrea. Paci dovrebbe optare invece per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Costa Ferreira e Tentardini e al centro Soprano e Piacentini. A centrocampo Mungo e Viero. In attacco come ali Ilari e Santoro, sulla trequarti Bombagi dietro all’unica punta Pinzauti.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Delprete, Rocca, Vitale, Salvi, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. Allenatore: Marchionni.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Costa Ferreira, Soprano, Piacentini, Tentardini; Mungo, Viero; Ilari, Bombagi, Santoro; Pinzauti. Allenatore: Paci.

