Nazionale di Pallamano in Abruzzo: il programma degli eventi estivi

Abruzzo terra di pallamano: dal 24 maggio al 18 luglio pieno di eventi tra Chieti, Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo: ecco tutte le date

CHIETI – Partendo dal Centro Tecnico FIGH – “La Casa della Pallamano”, a Chieti, per espandersi poi a Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo. Saranno 55 giorni di attività costante dedicati interamente alla pallamano, quelli programmati dalla FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) in terra abruzzese per il gran finale della stagione 2020/21, attraverso i quali saranno coinvolti oltre 84 squadre e 1.800 tra atlete, atleti, tecnici e dirigenti.

NAZIONALE FEMMINILE – Eventi senior, giovanili, appuntamenti azzurri. Il programma sarà davvero ricchissimo e si è aperto oggi (lunedì) col raduno, proprio a Chieti, della Nazionale femminile in preparazione alle qualificazioni agli Europei 2022 che le azzurre disputeranno nel periodo 4-6 giugno in Grecia, nella città di Veria, dove affronteranno le elleniche, la Bosnia Herzegovina e la Lettonia. L’Italia – nelle cui fila c’è anche l’abruzzese Giorgia Di Pietro – sarà in stage a Chieti fino al 1° giugno, appena prima della partenza per la Grecia.

FINALS SERIE A2 – In contemporanea, sovrapponendosi agli impegni azzurri, sempre nel Centro Tecnico Federale dal 26 maggio al 2 giugno si succederanno in sequenza la Final6 e la Final8 di Serie A2 maschile e femminile per la promozione nella Serie A Beretta del prossimo anno. Si sfideranno in totale 14 squadre: Noci, Carpi, Torri, Malo, Secchia Rubiera e Lanzara tra gli uomini e tra le donne Casalgrande, Mezzocorona, Padova, Aretusa, Dossobuono, Brunico, Prato e Teramo. In entrambi i casi le promozioni nella massima serie sono due, con le finali 1°-2° posto del 30 maggio (maschile) e del 2 giugno (femminile) che assegneranno anche la Coppa Italia di categoria.

FINALS GIOVANILI – Nessuna sosta già nei giorni successivi: dal 3 al 6 giugno a Chieti, al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, al Pala Roma di Montesilvano e al Pala Castagna di Città Sant’Angelo andranno in scena le Finals giovanili della categoria U17 maschile e femminile. Stessi campi dal 10 al 13 giugno per le categorie U19 maschile e U20 femminile. La caccia allo Scudetto dei giovanissimi provenienti da tutta Italia è aperta.

CAMPUS ITALIA – Dal 14 giugno all’11 luglio, senza pause, nel Centro Tecnico FIGH – “La Casa della Pallamano”, a Chieti, si alterneranno le Nazionali U17 e U19 maschili e femminili per l’iniziativa denominata “Campus Italia”, ovvero periodi di intensa preparazione per le squadre azzurre in vista degli impegni giovanili dell’estate. In modo particolare le selezioni U19 giocheranno i Campionati Europei di categorie, le ragazze proprio a Chieti e i ragazzi in Croazia.

EUROPEI U19 FEMMINILI – L’EHF Championship U19 di 2^ Divisione chiuderà l’estate della pallamano abruzzese: ancora Chieti per la manifestazione che vedrà di scena l’Italia di categoria e altre sette nazionali provenienti da tutta Europa (Serbia, Tuchia, Bulgaria, Spagna, Lituania, Georgia, Israele). Si gioca dal 12 al 18 luglio.

Il calendario completo degli eventi:

24 maggio – 1° giugno a Chieti

Stage Nazionale femminile

26 – 30 maggio a Chieti

Final6 Serie A2 maschile

29 maggio – 2 giugno a Chieti

Final8 Serie A2 femminile

3 – 6 giugno a Chieti, Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo

Finals U17 maschile e femminile

10 – 13 giugno giugno a Chieti, Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo

Finals U19 maschile e U20 femminile

14 giugno – 11 luglio a Chieti

Campus Italia per Nazionali U17 e U19 maschili e femminili

12 – 18 luglio a Chieti

Campionati Europei U19 femminili di 2^ Divisione