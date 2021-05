La ‘Chorus Inside’, con sede a Chieti, ha fornito un contributo eccezionale per la realizzazione di tale progetto sul fronte Mondiale

ROMA – In un periodo storico in cui anche la cultura ha subito i duri colpi di una forzata chiusura e rallentamento delle attività, nel panorama musicale internazionale si affaccia una nuova associazione, la Federazione Internazionale dei Direttori di Coro (ICCF – International Choral Conductors Federation). Un’istituzione che sancisce la forte volontà di unire in una visione comune le più alte figure internazionali nel campo della direzione corale e con il condiviso intento di creare una vera e propria “categoria professionale” (attualmente non esistente) e lavorare per la crescita educativa, formativa e professionale dei giovani direttori. Un obbiettivo culturalmente alto che non poteva che nascere in Italia, paese che assurge così a un ruolo primario internazionale all’interno del quale Roma diventa la capitale mondiale dei direttori di coro. Una associazione di livello mondiale nella quale c’è tanto di Abruzzo: il corrispettivo italiano, la ‘Chorus Inside’, ha sede a Chieti. Attiva da tanti anni, ha fornito un contributo eccezionale per la realizzazione di tale progetto sul fronte Mondiale. Chieti si può quindi definire come fulcro della nuova Federazione Internazionale: un motivo d’orgoglio per la città teatina. Qui il link al sito: https://www.federcori.it/

Il fulcro della ICCF (International Choral Conductors Federation) vede come soci fondatori alcuni tra i Maestri più riconosciuti per meriti artistici e spesso internazionale provenienti da Italia, Germania, Austria, Belgio, Slovenia, Inghilterra, Norvegia, Argentina, Russia, Singapore, Malesia, Canada, Sri Lanka a cui si aggiungono circa 1000 direttori che hanno già dato la loro adesione come membri ordinari.

I nomi dei fondatori sono i seguenti:

Klaus Levermann (Germania)

Wolfang Ziegler (Austria)

Thomas Caplin (Norvegia)

Sofia Agren (Svezia)

Kurt Bikkembergs (Belgio)

Ricardo Barrera (Argentina)

Josè Sciutto (Argentina)

Ambroz Copi (Slovenia)

Milan Kolena (Slovacchia)

Toh Ban Sheng (Singapore)

Susanna Saw (Malesia)

Tatiana Zhdanova (Russia)

Naomi Faran (Israele)

Tracy Wong (Canada)

Emy Bebbington (Inghilterra)

Rohan De Lanerolle (Sri Lanka)

Fabrizio Barchi (Italia)

Luciano Fiore (Italia)

Davide Gualtieri (Italia)

David Crescenzi (Italia)

Michele Josia (Italia)

A livello federativo non esiste un organismo simile al mondo: la ICCF si pone l’intenzione di rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che si affacciano nel campo della direzione di coro, dando supporto qualitativo e colmando quel gap tra formazione e inserimento nel percorso carrieristico, necessario per intraprendere il cammino professionale prescelto.

L’unione di figure internazionali di alto spessore professionale, all’interno di una federazione unica al mondo, rappresenta un primato assoluto mai raggiunto prima, e costituisce il primo reale tentativo di formare una categoria professionale a livello mondiale che lavori per dare pari dignità e riconoscibilità a tutti i direttori di coro, e che si possa interfacciare con autorevolezza con le istituzioni nazionali e internazionali.