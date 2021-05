Presentazione del Progetto GO.l.e.n.a life, empowerment, nature, activism

PESCARA – Sarà presentato domani 25 maggio alle ore 11:00, nel corso di una conferenza stampa in programma presso la sala Giunta del Comune di Pescara, il “Progetto GO.l.e.n.a life, empowerment, nature, activism”. L’attività interverrà nel contesto specifico dell’area fluviale e in particolare della golena (da cui il nome del progetto) del fiume Pescara e del percorso ciclopedonale che risale la foce sino allo sbocco in mare.

Si intende valorizzare il rapporto simbolico e identitario che lega il fiume Pescara alla città e ai cittadini, sul quale appare fondamentale puntare per lo sviluppo territoriale. Sarà selezionato un gruppo di 20 giovani pescaresi, tra i 18 e i 35 anni, da coinvolgere, attraverso l’attivazione di borse lavoro/formazione, nello sviluppo di un piano di riqualificazione dell’area che prevede, tra gli altri, anche la creazione di un Ecomuseo Fluviale (percorsi di rigenerazione urbana, ambientale e culturale).