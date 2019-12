Natale a Montorio al Vomano: il primo appuntamento per i più piccoli

Il cartellone natalizio prevede anche spettacoli di musica, teatro per bambini, magia e comicità, circo e gospel

MONTORIO AL VOMANO (TE) – Un fine settimana all’insegna della bella musica e del divertimento per i più piccoli, così parte il ricco cartellone natalizio voluto dall’Amministrazione Comunale di Montorio al Vomano e organizzato dall’Assessore alla Cultura e agli Eventi Lorenzo Valleriani “Anche quest’anno Montorio avrà un cartellone natalizio ricco e variegato, con spettacoli di musica, teatro per bambini, magia e comicità, circo contemporaneo e poi la tradizione dello Stu, e il classico immancabile Gospel nella Chiesa di San Rocco” spiega l’Assessore, per un susseguirsi di eventi partiti il 6 dicembre che termineranno dopo la metà di gennaio.

Domenica 8 dicembre in programma un appuntamento dedicato ai bambini, dai 3 ai 10 anni “Storie nell’armadio” portato in scena da Lagrù Ragazzi alle 17,00 al Cineteatro Comunale “Tonino Valerii”.

Due attori, spaventati ma curiosi, si avvicinano ad uno strano armadio comparso all’improvviso…che cosa ci sarà dentro? Vecchi costumi teatrali? Polverose parrucche? E cosa si nasconde nell’armadio di ogni bambino? Mostri, streghe, marmocchi dispettosi, draghi, principi, fate? A causa di un lupo alquanto dispettoso, i due attori sono costretti ad aiutare le misteriose creature che si nascondono nell’armadio e a spaventare tutti i bambini presenti in sala. I protagonisti escono magicamente e prendono vita, in un esilarante carosello di storie vecchie e nuove che tentano di spaventare, ma fanno solo divertire. Gran finale con un’esaltante battaglia di cuscini tra gli spettatori.

Costo del biglietto 1€ devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale Mazzini di Teramo

Info: Ass.re Lorenzo Valleriani 334 8205545