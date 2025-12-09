Presepi in Abruzzo 2025-2026: ecco dove e quando

REGIONE – Da quando, nel lontano 1223, San Francesco d’Assisi realizzò a Greccio il primo presepe vivente con l’aiuto della comunità locale e di Giovanni Velìta, l’usanza di rievocare la nascita del Bambin Gesù si è diffusa in tutta Italia, diventando uno dei simboli più autentici del Natale.
In Abruzzo questa tradizione è particolarmente radicata e sentita. Nel periodo natalizio, borghi e città si trasformano in scenari incantati, dove presepi artistici e viventi raccontano la Natività con sensibilità e creatività. Passeggiare tra i vicoli significa imbattersi in percorsi di presepi diffusi, mostre nelle chiese e opere uniche che testimoniano l’estro di artigiani e appassionati.
Ogni anno la regione ospita anche presepi viventi di grande suggestione: eventi che intrecciano arte, cultura e fede, capaci di immergere lo spettatore in un’atmosfera senza tempo. Nei borghi medievali, gli abitanti diventano personaggi della Natività, le strade si animano di scene bibliche, cori e musiche natalizie. Ogni angolo diventa palcoscenico, dove il realismo delle rappresentazioni si fonde con la magia del Natale.
Il più antico presepe vivente d’Abruzzo è quello di Rivisondoli, nato nel 1951 come segno di rinascita dopo le ferite della guerra. Ancora oggi la tradizione continua con la scelta della “Madonnina d’Abruzzo” e del Bambino, affidato all’ultimo nato dell’anno. Sulla scia di Rivisondoli, tanti altri comuni hanno dato vita a rassegne suggestive: Sant’Eusanio del Sangro (dal 1978), Camarda di L’Aquila (dal 1990), Chieti – rione Civitella (dal 1995), Giulianova alta (dal 1998), Vasto (dal 2000), Canistro superiore (dal 2010).
Elenco dei presepi viventi e delle mostre di presepi artistici in Abruzzo
DICEMBRE
- Mostra presepi – Atessa (permanente)
26 dicembre
- Cerqueto di Fano Adriano (Presepe vivente)
27 dicembre
- Borrello (presepe vivente)
GENNAIO
4 gennaio
- Castellalto (presepe vivente)
5 gennaio
- Rivisondoli (OPresepe vivente)
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