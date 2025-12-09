Presepi in Abruzzo 2025-2026: ecco dove e quando

REGIONE – Da quando, nel lontano 1223, San Francesco d’Assisi realizzò a Greccio il primo presepe vivente con l’aiuto della comunità locale e di Giovanni Velìta, l’usanza di rievocare la nascita del Bambin Gesù si è diffusa in tutta Italia, diventando uno dei simboli più autentici del Natale.

In Abruzzo questa tradizione è particolarmente radicata e sentita. Nel periodo natalizio, borghi e città si trasformano in scenari incantati, dove presepi artistici e viventi raccontano la Natività con sensibilità e creatività. Passeggiare tra i vicoli significa imbattersi in percorsi di presepi diffusi, mostre nelle chiese e opere uniche che testimoniano l’estro di artigiani e appassionati.

Ogni anno la regione ospita anche presepi viventi di grande suggestione: eventi che intrecciano arte, cultura e fede, capaci di immergere lo spettatore in un’atmosfera senza tempo. Nei borghi medievali, gli abitanti diventano personaggi della Natività, le strade si animano di scene bibliche, cori e musiche natalizie. Ogni angolo diventa palcoscenico, dove il realismo delle rappresentazioni si fonde con la magia del Natale.

Il più antico presepe vivente d’Abruzzo è quello di Rivisondoli, nato nel 1951 come segno di rinascita dopo le ferite della guerra. Ancora oggi la tradizione continua con la scelta della “Madonnina d’Abruzzo” e del Bambino, affidato all’ultimo nato dell’anno. Sulla scia di Rivisondoli, tanti altri comuni hanno dato vita a rassegne suggestive: Sant’Eusanio del Sangro (dal 1978), Camarda di L’Aquila (dal 1990), Chieti – rione Civitella (dal 1995), Giulianova alta (dal 1998), Vasto (dal 2000), Canistro superiore (dal 2010).

Elenco dei presepi viventi e delle mostre di presepi artistici in Abruzzo

DICEMBRE

Mostra presepi – Atessa (permanente)

26 dicembre

Cerqueto di Fano Adriano (Presepe vivente)

27 dicembre

Borrello (presepe vivente)

GENNAIO

4 gennaio

Castellalto (presepe vivente)

5 gennaio

Rivisondoli (OPresepe vivente)

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