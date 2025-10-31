Home » Attualità » Museo Nazionale d’Abruzzo chiuso dal 5 novembre 2025
Museo Nazionale d’Abruzzo chiuso dal 5 novembre 2025

Il Museo dell’Aquila chiude dal 5 novembre 2025 per riallestimento. Aperto il Parco archeologico di Amiternum con orari sul sito ufficiale

da Marina Denegri
Foto tratta dalla pagina ufficiale FB

L’AQUILA – Il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila comunica la chiusura temporanea al pubblico a partire dal 5 novembre 2025, al fine di permettere lo svolgimento delle operazioni di movimentazione delle opere d’arte e le attività di riallestimento museologico e museografico nelle sale espositive del quarto sud-est del Castello cinquecentesco dell’Aquila, sede storica del Museo.

Rimarrà regolarmente aperto al pubblico il Parco archeologico di Amiternum, dal martedì alla domenica. Gli orari di visita sono consultabili nella pagina dedicata del sito web istituzionale: