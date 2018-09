Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Dalla disco alle sonorità latine il primo weekend autunnale tutto da ballare



PESCARA – Primo weekend dell’autunno 2018 ricchissimo di occasioni di divertimento a Pescara. Ormai quasi tutti i locali hanno messo l’estato alle spalle e sono partiti con la lunga stagione invernale. e l’agenda è fitta di appuntamenti da non perdere. Come di consueto siamo a segnalarvi quelli più interessanti della movida, ricordandovi che nel nostro calendario degli eventi di Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Opening Season per il Club Zero11 che presenta Back to Basics: in consolle Orli, Mattia Diodati e Toguè. Dalle ore 23.30 inaugurazione anche del Bizarre con le selezioni Anni 80 di Umberto Palazzo dj. Ultimo appuntamento, invece, con “Grazie a Dio è venerdì” al Lido 186: cena a selta tra pizza, menù a base di pesce o di carne e in compagnia di Niky live e Lucia Ciccone duets e a seguire disco con musica mixata dai djs Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini. Altro Black Friday al Room: dalle ore 22.30 reggaeton, trap e dancehall con musica mixata da dj Trew. Nuovo appuntamento con Winile al Camuzzi Bistrot: si cena e dopo si balla in compagnia della musica mixata dal dj Alessandro Marini. A Montesilvano consueto appuntamento per gli amanti della Milonga all’Unicentro, stasera con il tj Davide Patriarca. Balli di gruppo e liscio con la Sara Grassetti Band al Mi Vida.



Il sabato notte

Partiamo subito con una inaugurazione stagionale, quella del Medusa per la stagione invernale del Cafè dl Mar. A partire dalle ore 20 si potrà cenare con menu a base di pesce (25 euro) o pizza (20 euro) o arrosticini (20 euro) o pizza e arrosticini (25 euro) ma si potrà anche scegliere il menù alla carta: a seguire kizomba, bachata, merengue, reggaeton e salsa. Serata al Nettuno beach club. Cena con menù pesce o sushi a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente per far cantare e ballare un po tutti: in consolle i Djs Caliente e Damiano Almonti. Burning Room al Room: trap music a partire dalle ore 22.30. Nuova serata per il sabato caraibico al Fico’s di Cepagatti con il Luxury Night Party. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Liscio Simpatia.

La domenica

Torna la domenica danzante dell’Unicentro di Montesilvano, stavolta in compagnia della musica di Adamo: dalle ore 16.30 alle ore 20.30 balli di gruppo no-stop; a seguire liscio e balli di gruppo. Per gli amanti della Milonga Gricel si balla al Kidland Viking dalle ore 21.