Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (24-26 luglio)

Quali serate trovare il 24, 25 e 26 luglio a Pescara per ballare e divertirsi? Disco, latino per un weekend speciale

PESCARA – Quarto fine settimana di luglio 2020. Dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria per Coronavirus aumentano di volta in volta le serate. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 24, 25 e 26 luglio ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 24 luglio

“80 voglia di lei ” al Delfino Verde: la musica più bella degli Anni 80 e 90. ll venerdì d’estate a Nettuno Beach Club é White Party e la musica Funky e R&B di Frankie & Canthina Band. Lido 186 presenta l’appuntamento fisso del venerdì partendo dall’aperitivo alla cena con il dj set di Paolo Sala. Si può volare con BlueParrot dalla cena alla disco sulla spiaggia del Café Les Paillotes, per la cena ed il beach party più colorati e divertenti della notte pescarese. Tutto accompagnato da una fantastica location sul mare e fantastici cocktail per una serata indimenticabile. Top’s of the 90′ al Pepito Beach: cena, drink e disco con musica anni Novanta.

Sabato 18 luglio

Al Cutty Sark presso Baia La Maya torna il sabato Arrogante: cena e disco con Luas e Nicola Simone. Al Nettunobeach torna La fabrica del ritmo con “Rompe la disco”: dall’aperitivo alla cena fino alla disco con Caliente e Damiano Almonti. A Lido 186 “Una rotonda su mare” con dj set con Matteo Di Medio dalle 19 quindi la cena spettacolo con Cesidio Cecio Rocchi e Sandro Marano II e dalle 23 djset di Sandro Marano. A Lido Azzurro Addicted to Party: cena con karaoke e a seguire la disco con i djs Danilo Tocco. Nuova serata di ballo a Il Dollaro dalle 21. Al dancing Il Dollaro serata con balli di gruppo in compagnia di Dj Pasquale liscio simpatia.

Domenica 19 luglio

Dalle 16 Sunset Party al Delfino Verde. Il Dollaro prosegue con gli appuntamenti estivi di ballo, in consolle dj Pasquale liscio simpatia.

La lista é in costante aggiornamento. Tutti gli eventi i svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid.