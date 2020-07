Tiberina Sangro, raggiunto l’accordo: il commento della Usb Chieti

CHIETI – Nella Serata di ieri mercoledì 22 luglio 2020 è stato raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto integrativo tra la Direzione Tiberina e le Organizzazioni Sindacali USB e Uilm.

“Si tratta di un ottimo accordo soprattutto sotto l’aspetto economico che va a ricompensare tutti i sacrifici fatti dai lavoratori in questi anni per la crescita dell’azienda, un riconoscimento meritato dai lavoratori, e soprattutto dai precari che lavorano in azienda da diversi anni perché quest’accordo prevede anche un percorso di stabilizzazione dei lavoratori staff leasing entro l’anno.

Lo sciopero indetto dalle due Organizzazioni sindacali e il blocco totale della produzione con il rischio di fermata anche di Sevel, hanno dato una accelerata ad una trattativa che si era arenata nella discussione a causa dell’emergenza Covid 19.

Mille euro di premio fisso e 500 variabile, aumento dei ticket Restaurant a 7 euro, maggiorazioni pomeridiane al 27.5% e notturne al 60%, nonché la stabilizzazione dei precari, sono i risultati di una trattativa per nulla scontata.

La Tiberina Sangro è un azienda sana in crescita e la Direzione aziendale non ha potuto non accogliere delle richieste che erano legittime e attese da anni da tutti i lavoratori. Un ringraziamento va soprattutto alle RSU per il loro lavoro sindacale quotidiano all’interno dello stabilimento”. Lo si apprende dalla nota della Usb Chieti.