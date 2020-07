Covid-19, nuovo ecografo donato all’Ospedale di Popoli

POPOLI – Continua instancabile la solidarietà anche in tempo di emergenza COVID-19 da parte della BCC di Pratola Peligna che ha donato un nuovo ecografo portatile E2 Expert by Hitachi al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva del P.O. di Popoli diretto dal Dott. Vincenzo Gargano.

“L’Unità si arricchisce di un nuovo strumento di ultima generazione” informa il Direttore ai presenti intervenuti, “utile e prezioso non solo per l’acquisizione di immagini per la diagnostica ma anche come ausilio per numerose altre procedure operative”.

Gli Anestesisti e il Direttore Sanitario di Presidio hanno espresso profonda gratitudine per la sensibilità e l’atto di generosità della BCC di Pratola Peligna, realtà che è da sempre vicina alle esigenze del territorio e, consapevole del notevole sforzo che ogni giorno gli operatori sanitari adempiono per il prossimo, preferisce con atti importanti come questo contribuire ad innalzare il livello qualitativo della sanità sul territorio, cosa utile sia per gli operatori che per i pazienti che ne beneficiano e che continuamente si rivolgono al presidio ospedaliero.

L’incontro si è svolto in maniera sobria e composta con una presentazione delle potenzialità della nuova apparecchiatura e delle delicate attività del reparto, rispettando sempre le fondamentali e semplici norme cautelari, a sicurezza di tutti gli intervenuti (in foto nell’ordine: Dr. Enzo Cafarelli, Coord. Infermieristico, la Dr.ssa Maria Assunta Rossi, Presidente BCC Pratola Peligna, il Dr. Vincenzo Gargano, Direttore del reparto, il Dr. Silvio Lancione, Direttore della BCC di Pratola Peligna e il Dr. Roberto Salerni, Direttore Sanitario del Presidio di Popoli).