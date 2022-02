Montesilvano, sopralluogo della Verì al distretto sanitario di via di Vittorio

MONTESILVANO – Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis ha effettuato un sopralluogo presso il distretto sanitario di via di Vittorio insieme all’assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, al dirigente del Comune di Montesilvano Marco Scorrano e al consigliere Valter Cozzi. L’incontro è stato utile per approfondire il tema degli investimenti sul PNRR, in particolare si è parlato di un progetto che prevede la realizzazione di un ospedale di comunità e una casa di comunità. Le due strutture troverebbero collocazione nell’area comunale di via Inghilterra e rappresenterebbero una delle tante sfide che il piano di investimenti offre e che il comune di Montesilvano è pronto a raccogliere. Inoltre andrebbero a migliorare la rete di strutture che ruotano attorno all’asse territoriale, ovvero quelle strutture che hanno al centro i medici di base.

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis commenta soddisfatto: “Come sempre Montesilvano vuole cogliere le sfide ma anche le opportunità che il PNRR ci offre. Il sopralluogo di questa mattina ha confermato quanto il distretto sia perfettamente funzionante con personale medico sempre presente a disposizione della comunità. Ma naturalmente l’intento è di ampliare e migliorare il servizio, grazie anche a queste due strutture che vogliamo sorgano al più presto”.

Anche l’assessore regionale alla salute Nicoletta Verì ha confermato il massimo impegno affinché si possano intercettare fondi utili legati al PNRR, in modo che si possa favorire la cosiddetta sanità di prossimità.

I tempi per la realizzazione di questi progetti dovrebbero essere molto brevi, con i primi passaggi burocratici che avranno luogo già la settimana prossima.