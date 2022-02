Controlli green pass a Pescara: multato un bar del centro

PESCARA – Il Questore Luigi Liguori ha disposto l’intensificazione dei controlli svolti dalla Squadra Amministrativa della Questura per verificare il rispetto della normativa regolamentante l’uso delle certificazioni verdi. Sono stati controllati 12 esercizi pubblici ed effettuati 80 controlli sul possesso del green pass.

Nel corso dell’attività, la Squadra Amministrativa ha accertato e multato il titolare di uno noto bar del centro cittadino per avere consentito ad un proprio dipendente di accedere al luogo di lavoro senza essere in possesso del previsto green pass base poiché scaduto. Per il dipendente è prevista la sanzione da 600,00 euro a 1500,00 euro che verrà successivamente irrogata dal Prefetto a cui è stata trasmessa la contestazione.

Il titolare dell’esercizio è stato contravvenzionato anche per la mancata esposizione al pubblico degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio così come previsto dalle norme sul commercio della Legge Regionale. Nel corso del medesimo servizio, una donna è stata denunciata per resistenza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale commessi per opporsi al controllo del green pass, insultando e spintonando gli agenti.