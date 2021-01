Montesilvano, rinviato pagamento canone unico al 31 marzo 2021

MONTESILVANO – La giunta comunale ha approvato il rinvio dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del pagamento annuale delle occupazioni permanenti Tosap e dell’Imposta comunale sulla pubblicità, ovvero del nuovo canone unico. La validità di tale deroga cesserà con l’entrata in vigore del nuovo regolamento e tariffe per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzata o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l’applicazione del canone di concessione dei mercati.

“Abbiamo approvato in giunta – afferma l’assessore al Bilancio e Tributi Deborah Comardi – una delibera che consentirà di posticipare il pagamento delle occupazioni permanenti. L’intenzione della nostra amministrazione comunale è quella di favorire, in questo periodo di emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’economia, i commercianti locali. In questo momento di incertezza è un piccolo segnale per sostenere il commercio cittadino”.