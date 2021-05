Montesilvano, esonero pagamento Tosap fino al 30 giugno 2021

MONTESILVANO – L’assessore ai Tributi Deborah Comardi comunica che tutte le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate fino al 30 giugno 2021 (salvo ulteriori proroghe) dal pagamento della Tassa per l’occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP).

Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse devono essere presentate compilando il modello disponibile sul sito del Comune di Montesilvano www.comune.montesilvano.pe.it

“Abbiamo definito – afferma l’assessore al Bilancio e Tributi Deborah Comardi – , con il comandante della Polizia Locale Nicolino Casale, la domande per l’occupazione del suolo pubblico. L’intenzione della nostra amministrazione comunale è quella di concedere anche quest’anno una interpretazione di tipo estensivo, cioè di concedere all’attività richiedente l’occupazione del maggior suolo possibile, nel rispetto della normativa del codice della strada, dei distanziamenti sociali e delle attività limitrofe. Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004. Le domande delle nuove concessioni si potranno scaricare sul sito dell’Ente”.