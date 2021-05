L’Aquila, inaugurato il nuovo centro vaccinale: parla la Pezzopane

“Il centro a San Vittorito è moderno, ben organizzato, luminoso e arredato con gusto e semplicità, colorato ma senza inutili sfarzi”

L’AQUILA – ”L’inaugurazione di questo Centro Vaccinale, apre una fase nuova ed importante di programmazione della campagna di vaccinazione dalla parte dei cittadini e delle cittadine.

Ecco la civiltà e la Sanità con la S maiuscola. Una inaugurazione felice, frutto anche di sollecitazioni e richieste che abbiamo fatto in questi mesi, quando in più occasioni abbiamo segnalato che la struttura di Via Ficara era inadatta ed insufficiente. Il nuovo Centro, a San Vittorino presso la Scuola Edile, è ospitato in una bella struttura. Frutto di uno splendido lavoro di tanti, che ringrazio, tutta la Direzione Asl e gli uffici tecnici. E ringrazio per il generoso contributo Ance e la sua Scuola Edile, il Presidente Adolfo Cicchetti e tutta l’importante organizzazione. Il centro è moderno, ben organizzato, luminoso e arredato con gusto e semplicità, colorato ma senza inutili sfarzi. È il luogo giusto per accogliere i cittadini e per far lavorare bene medici, personale sanitario e volontari che stanno dando anima e corpo. Finalmente un parcheggio adeguato e niente barriere architettoniche. Buona vaccinazione e buon Lavoro a tutti.” Così Stefania Pezzopane Deputata Dem questa mattina alla inaugurazione del nuovo Centro vaccinale in San Vittorino.