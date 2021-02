Monte Velino, due alpinisti volano per 70 metri lungo una scarpata: salvi

A trarli in salvo alcuni tecnici del Soccorso Alpino che hanno lasciato i funerali dei 4 escursionisti morti sul Monte Velino i giorni scorsi

AVEZZANO – Tragedia sfiorata nella giornata di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, sul Monte Velino. Due alpinisti di Magliano dei Marsi, entrambi di 22 anni, mentre si trovavano nella fase di discesa, tra Monte Rozza e Monte Felice, a quota 2.000 metri, essendo sprovvisti di ramponi, hanno fatto fatica ad affrontare il manto nevoso e sono volati giù lungo la scarpata per 70 metri. I due giovani hanno allertato il 118, che ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino.

Alcuni tecnici hanno dovuto così lasciare la Cattedrale di Avezzano dove stavano assistendo ai funerali dei quattro escursionisti travolti da una valanga in località Massa d’Albe lo scorso 24 gennaio e i cui corpi sono stati ritrovati soltanto dopo ventotto giorni di ricerche, per recarsi sul luogo dell’incidente a bordo dell’elicottero del 118 di L’Aquila. Giunta in quota la squadra del Soccorso Alpino e il medico del 118 hanno soccorso i due giovani alpinisti, che fortunatamente non hanno riportato traumi e se la sono cavata con un forte spavento.