Monica Pelliccione tra i dieci finalisti del Premio “San Lorenzo 2021”

La giornalista, già insignita di numerosi riconoscimenti, ha battuto la concorrenza di oltre 500 elaborati provenienti da tutta Italia

L’AQUILA – La giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione, con il suo romanzo “Zittita!”, è tra i dieci finalisti (su oltre 500 elaborati presentati da tutta Italia) al prestigioso Premio letterario nazionale “San Lorenzo 2021” dopo aver ottenuto il punteggio complessivo di 24,1

Il concorso, organizzato dall’Associazione Liberarte, di cui è presidente Lenio Vallati, è

giunto quest’anno alla nona edizione. La giuria è composta da Mauro Rossi, Barbara Carraresi e Letizia Parigi.

La premiazione si terrà il 10 ottobre, alle 10,30, a Sesto Fiorentino, nella Casa del Popolo di Querceto, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e ospiti di prestigio, tra cui l’attrice Ilaria Bucchioni. L’evento sarà trasmesso da Toscana Tv.

Per la Pelliccione si tratta del sesto premio nazionale, in pochi mesi, per un’opera che affronta il delicato tema della violenza psicologica e dell’esercizio del potere maschile sulle donne, anche nella professione. La giornalista è stata insignita di numerosi riconoscimenti: il premio nazionale “Agape” per la cultura, il premio “Donna” per il giornalismo e la letteratura, il “Rotary international Caffé letterari d’Italia e d’Europa” per la saggistica. Menzione d’onore al concorso internazionale “Ut pictura poesis”, ha ricevuto il premio “Decennale L’Aquila 2009-2019”, il premio “Verga d’argento” per la letteratura, lo Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura, il premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce” per il giornalismo, il premio “Margherita d’Austria” per la saggistica. Terza classificata al premio internazionale di letteratura “Luca Romano” ha ottenuto la menzione il diploma d’onore al premio internazionale “Penna d’autore”. Seconda classificata al premio Città di Chieti e terza al premio internazionale d’eccellenza Città del Galateo; finalista al Premio nazionale di letteratura Caffè delle arti, ha ricevuto a Spoleto il premio “Donne e comunicazione”. Premio presidenza della giuria al Concorso letterario internazionale “Athena Ars” (2021). Seconda classificata al premio nazionale letteratura di montagna “Mario Arpea”.