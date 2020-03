Mister Italia e Miss Gran Prix sul web in attesa della finale a Pescara

I più belli e le più belle d’Italia per un grazie comune e per tutelare il settore lavorativo della moda, dello spettacolo, dell’informazione

PESCARA – Non si ferma la bellezza e la moda italiana per Mister Italia e Miss Grand Prix on the web. Migliaia di ragazze e ragazzi pronti a partecipare alle selezioni dei due concorsi, direttamente dalle loro abitazioni, grazie alla piattaforma televisiva web “Mister&Miss stiamo a casa, mai nostri sogni continuano”. Non solo sogni, ma anche una reale opportunità di lavoro.

Per la prima volta due concorsi di bellezza, Mister Italia e Miss Grand Prix on the web, con oltre 30 anni di successi, svolgeranno le attente selezioni grazie al web, per non fermare un indotto importante del settore, fatto di numeri e di persone, di lavoro.

Sono 25 agenti per tutte le regioni italiane che per conto della Claudio Marastoni di Reggio Emilia, ogni anno realizzano circa 350 selezioni, sul territorio nazionale, per individuare l’espressione più significativa della bellezza maschile e femminile del nostro Paese, in attesa della finale nazionale di Pescara dall’1 al 5 settembre 2020. Indotto che tra le principali Agenzie, collaboratori esterni, presentatori, tecnici audio, video, addobbi floreali, tipografie, grafici, comuni e privati muove in tutta Italia circa oltre 4 milioni di euro in un anno, solo per le selezioni e prefinali nazionali.

Questa idea, unica nel suo genere, in considerazione del delicato momento per l’emergenza sanitaria ed economica, è di Claudio Marastoni, Patron di Mister Italia e Miss Grand Prix da 35 anni.

“Non sarà solo un modo per non fermarsi, ma anche per dare reali opportunità a migliaia di ragazze e ragazzi di realizzare il loro sogno: emergere nel campo della moda, dello spettacolo. Oltre che tutelare il settore è anche un modo per investire professionalmente il proprio tempo in virtù della fine di questa emergenza”, afferma il Patron Marastoni, aggiungendo:

“Questo permetterà anche di “impegnare” i nostri ragazzi, che vorranno partecipare alle selezioni da casa propria con un messaggio particolare:“Stiamo a casa, ma inostri sogni continuano”.

In questi ultimi giorni la Claudio Marastoni ha avuto moltissime richieste per informazioni ed approvazione da parte sia dei ragazzi che degli Agenti regionali, per continuare le selezioni. Da tutte le regioni d’Italia ci saranno selezioni settimanali, un vero e proprio “studio televisivo web” allestito nella sede operativa della Claudio Marastoni di Reggio Emilia, che in diretta individuerà i migliori Mister Italia e Miss Grand Prix rispettando rigorosamente i canoni di valutazione dei due regolamenti.

Già pervenute le prime mille iscrizioni. Ragazze e ragazzi che hanno fin da subito creduto nell’iniziativa come, per la prima puntata: da Torino Rebecca e Fabio. Federico da Genova e Caterina da Rapallo, Marco da Reggio Calabria, Martina da Milano, Antonio, Marika da Ascoli, Gabriele Castellucci, Daniela Loginova e Imane Bassou da Teramo, Federico da Catania, Delisa da Macerata, Manuel da Pescara dove si svolgerà la finale nazionale di settembre, Manal Hadmoun da Modena, Giacomo da Reggio Emilia.

A titolo esemplificativo alcuni prossimi concorrenti: dal Piemonte Matteo Martino, Lorenzo Bastianello, Lorenzo Di Santo, Alessandro Nicola di Pavia, Stefano Zagaria di Bergamo, Davide Mattei e Potito Valle da Roma, Isabella Marchetti da Bologna.

Le iscrizioni stanno comunque pervenendo da tutta l’Italia e la risposta dei giovani è davvero di buon auspicio. Ogni ragazza, ragazzo sfilerà, in modo autonomo, nel rispetto delle distanze di sicurezza sanitarie, all’interno della propria abitazione.

Tutti i ragazzi lanciano un messaggio di incoraggiamento, alla propria regione con gli hashtag #iorestoacasa#inostrisognicontinuano

Dopo lo stop alle molte selezioni di Mister Italia in programma agli inizi di marzo e visto il protrarsi della chiusura delle attività e delle limitazioni alle possibilità di spostamento, l’organizzazione del concorso ha deciso di non fermarsi e di creare un’edizione online chiamata Mister Italia Web. Dalla prossima settimana sui profili social del concorso (Instagram, Facebook e Tik Tok) avranno inizio, con cadenza settimanale, le selezioni online. Per ogni concorrente verranno postate delle foto e un video, materiale che rimarrà sui social per 15 giorni.

Dopo due settimane dalla pubblicazione del materiale fotografico quella selezione si concluderà. I titoli che verranno assegnati per ogni selezione saranno: “Mister Italia Like” per il concorrente che avrà totalizzato il maggior numero di like sui social e “Mister Italia Web” per il concorrente che verrà prescelto dal Presidente di una giuria online.