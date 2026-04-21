Missione Abruzzo a Hong Kong: interesse per turismo e Made in Italy

HONG KONG – Dopo il successo della missione istituzionale in Giappone, la delegazione abruzzese composta da Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, con il supporto dell’Agenzia di Sviluppo, ha proseguito il proprio percorso di internazionalizzazione facendo tappa a Hong Kong, aprendo una nuova e strategica finestra sul mercato asiatico.

La missione, avviata il 17 aprile presso la JTB di Tokyo, il più grande tour operator asiatico in Europa, è proseguita il 20 aprile con un seminario turistico a Hong Kong, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Hong Kong e Macao. L’evento ha coinvolto operatori turistici, compagnie aeree e numerosi influencer, confermando il ruolo crescente della comunicazione digitale nella promozione delle destinazioni italiane in Asia.

Il focus dell’iniziativa è stato la valorizzazione dell’Abruzzo come meta di turismo qualificato e alto spendente, elemento chiave per la destagionalizzazione dell’offerta regionale. Il forte interesse per l’Italia è confermato dai dati: negli ultimi anni gli arrivi dall’area della Cina continentale sono aumentati del 200%. Le istituzioni locali hanno incoraggiato investimenti mirati per rafforzare la presenza dell’Abruzzo sul mercato.

La delegazione è stata accolta dal Console d’Italia Carmelo Ficarra, dalla responsabile ICE Paola Belusci e dal segretario della Camera italiana Caterina Bernardini De Pace, con cui sono state individuate nuove traiettorie di sviluppo e future collaborazioni. Hong Kong, terzo polo finanziario mondiale e hub strategico per design, ingegneria, cosmetica, moda e gioielleria, rappresenta infatti un punto di accesso privilegiato verso la Cina continentale.

La missione ha assunto ulteriore rilievo con la partecipazione all’apertura di Phenomena Hong Kong 2026, iniziativa ICE dedicata al Made in Italy, organizzata in collaborazione con la Regione Abruzzo – Dipartimento Attività Produttive. Sei aziende abruzzesi del settore moda e gioielli sono presenti all’evento, a testimonianza della varietà e della qualità dell’offerta regionale, che unisce natura, tradizioni e manifattura d’eccellenza.

Gennaro Strever ha evidenziato che la tappa di Hong Kong ha confermato la volontà dell’Abruzzo di intercettare il mercato asiatico. Ha sottolineato che l’interesse mostrato da tour operator e influencer ha dimostrato la costruzione di un ponte solido tra culture e ha ribadito che l’Abruzzo si è posizionato come destinazione di lusso autentico, ideale per un viaggiatore colto e alto spendente.

Antonella Ballone ha ricordato l’ottimo riscontro ottenuto a Tokyo e ha spiegato che Hong Kong, terzo polo finanziario mondiale, ha mostrato un forte interesse per il Made in Italy. Ha affermato che l’obiettivo è stato quello di presentare un ecosistema regionale integrato, capace di unire agroalimentare, moda, artigianato e turismo di qualità, con L’Aquila e le altre mete abruzzesi come tappe centrali dei flussi internazionali.

Cinzia Liberatore e Sante Cellucci hanno dichiarato che la missione congiunta ha dimostrato l’efficacia della sinergia tra Regione Abruzzo e sistema camerale. Hanno ribadito che il Dipartimento Turismo ha lavorato per posizionare l’Abruzzo nel mondo come destinazione autentica, sostenibile e di qualità, in grado di attrarre un target alto spendente e favorire la destagionalizzazione dell’offerta.