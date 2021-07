A Francavilla al mare il convegno sul miglioramento energetico

Il convegno, al quale parteciperanno anche gli onorevoli Pezzopane, D’Alfonso e Daniele, si terrà presso il Museo Michetti il 17 luglio

FRANCAVILLA AL MARE – Sabato 17 luglio alle ore 9.00 al Museo Michetti di Francavilla al Mare si terrà il convegno dal titolo “Miglioramento energetico del patrimonio immobiliare Abruzzese: come accedere agli incentivi”

Il settore civile è responsabile attualmente di circa il 45% dei consumi finali di energia e del 17,5% delle emissioni dirette di CO2 del nostro Paese. Questi dati mostrano l’importanza degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di questo settore per raggiungere gli obiettivi energetici e di riduzione delle emissioni CO2

L’obiettivo di risparmio per il 2030, è per il 60% relativo al settore civile, che presenta ancora un importante potenziale e che dovrà quindi costituire uno dei settori più interessati da nuovi interventi di efficientamento. Tali risparmi potranno essere conseguiti grazie all’introduzione di nuovi materiali e nuove tecnologie in ambito domestico, all’adozione di nuovi standard costruttivi e di dispositivi di uso finale, all’efficientamento dell’involucro edilizio, a una maggiore diffusione delle energie rinnovabili.

Con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 è stata sancita la nascita del c.d. Superbonus 110% e, solo in questo periodo, con l’introduzione di successivi provvedimenti attuativi, è possibile assistere a qualche primo passo, in termini di avvio di cantieri. Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici.

Durante il Convegno si parlerà dell’opportunità di non limitarsi alla riqualificazione edilizia ma di puntare alla rigenerazione con ricadute sociali, economiche e ambientali. Progetti ed iniziative per l’installazione di pannelli fotovoltaici, interventi edilizi, efficientamento, sicurezza e connettività per dare nuova vita economica alle periferie.

Interverranno Il Senatore Luciano D’Alfonso, Presidente nella 6^ Commissione Permanente Finanze e Tesoro, l’Onorevole Toto Daniele, l’Onorevole Stefania Pezzopane.