Microcredito, D’Incecco su proroga moratoria al 31 dicembre 2021

REGIONE – “L’ordinanza firmata in tarda mattinata dal presidente Marsilio, su indicazione dell’assessore alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, prevede la sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti del ‘ fondo microcredito FSE ‘ e ‘ fondo microcredito FSE- nuove misure 2018 ‘ facenti capo alla società Abruzzo Sviluppo, società in house della Regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2021 per tutti i soggetti già in regola rispetto alle disposizioni relative all’ordinanza n.9 del 18 marzo 2020”.

Lo scrive in una nota Vincenzo D’Incecco (Lega), capogruppo in Consiglio regionale, che prosegue:

“Abbiamo ritenuto opportuno prorogare la sospensione del pagamento delle rate per dare una boccata di ossigeno alle imprese abruzzesi che, causa pandemia sanitaria e, quindi, economica, hanno visto una riduzione della mole di lavoro con pesanti ripercussioni dal punto di vista finanziario. Trattasi della quarta sospensione prevista dalla Regione Abruzzo, sospensioni che hanno avuto inizio da gennaio 2020 a seguito del lockdown generale” conclude D’Incecco.