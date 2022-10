Michettiana Running a Francavilla al Mare, l’edizione 2022

FRANCAVILLA AL MARE – A Francavilla al Mare, la Michettiana Running è ufficialmente alla terza esperienza nello scenario podistico abruzzese e vede aumentare il gradimento dei partecipanti dopo il grosso successo ottenuto nelle edizioni 2019 e 2021.

Con la regia organizzativa del Team Centro Fai da Te e in collaborazione con F.A.R.T. Sport, appuntamento a domenica 6 novembre con la mezza maratona di 21,097 chilometri che si sviluppa in due giri. La partenza da viale Nettuno sul lungomare Tosti fino a contrada da Postilli (nel territorio comunale di Ortona) dove è previsto il giro di boa. Si ritorna sulla ciclopedonale, si percorre un tratto sulla passerella in legno che costeggia il mare, poi lungomare Aldo Moro fino alla stazione di Francavilla, viale Nettuno e Piazza Sirena con prosecuzione sul medesimo tracciato per chi opta per la mezza maratona o traguardo per i soli partecipanti alla non competitiva di 10,548 chilometri. In parallelo una passeggiata sportiva per tutta la famiglia o per i meno allenati optando per la 10 chilometri o in alternativa solo 5 chilometri.

Ad allietare il giorno della vigilia, sabato 5 novembre, le gare per bambini e i ragazzi dai 5 ai 14 anni in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Masci.

“Stiamo operando con grosso impegno – è il commento di Claudio Coccia, responsabile del comitato organizzatore – allo scopo di allestire una manifestazione che possa coinvolgere quanta più gente possibile, dall’atleta più allenato alle famiglie con i bambini. Un doveroso ringraziamento agli sponsor Amoroso Farmacia, Gran Caffè Mambo, Idrotec, Agrifer, Avmled, SportLab, Vittoria Assicurazioni, ArtMetal, Novaripa, 1001 Ricambi, Carni Galasso, Altobello, Rima, A35 Prosetti, Alberto Colucci Impianti, Agenzia Funebre Di Peco, Umberto Santone Edilizia e Garden Di Peco”.

A questo link https://live.idchronos.it/it/gara/3046/la-michettiana-2022-3-edizione le iscrizioni alla gara competitiva e alla non competitiva, mentre per la camminata sportiva si possono fare a Francavilla al Mare presso gli esercizi commerciali Amoroso Farmacia e Gran Caffè Mambo. All’atto dell’iscrizione alla quota di 5 euro, in omaggio una bottiglia di vino Novaripa. Le quote di iscrizioni in vigore fino al 3 novembre sono di 30 euro per la mezza maratona e di 15 euro per la 10 chilometri.