Michele Zarrillo live a Francavilla: foto e scaletta dei brani

Tappa abruzzese del tour partito questa primavera e collegato al suo ultimo album di inediti “Vivere e rinascere”: la fotogallery del concerto

FRANCAVILLA AL MARE – La musica di Michele Zarrillo lo scorso venerdì 20 luglio protagonista della prima serata di Foro in Festa a Francavilla al Mare, manifestazione a cura dell’Associazione Angeli Custodi in collaborazione con il Comune. In migliaia hanno partecipato in Piazza SS. Angeli Custodi al concerto tappa del Vivere e rinascere Tour partito lo scorso 11 aprile. Un mix tra passato e presente quello proposto nelle due ore di live.

“L’amore ancora esiste?” è il suo primo brano proposto prima di impugnare la chitarra acustica per intonare cinque brani in sequenza pescati tra i successi del passato da “Ragazza d’argento” a “Il canto del mare”, da “Strade di Roma” a “Non arriveranno i nostri” e “Il sopravvento”.

Il cantautore romano regala anche degli ottimi momenti musicali con la chitarra elettrica quando chiude il brano “La notte dei pensieri”, quando si lascia andare a un lungo assolo prima de “Il vincitore non c’è” e in coda a “Una rosa blu” nella sua seconda riproposizione.

Non sono mancati momenti più intimi quando seduto al pianoforte esegue “L’acrobata” e più tardi fa emozionare tutti con “L’elefante e la farfalla”. Prima del bis Zarrillo propone tre brani tra i più conosciuti “L’amore vuole amore”, “Cinque giorni” e “Mani nelle mani” portato a Sanremo 2017.

Sul palco con lui Luciano Brunetti alla voce, Danilo Fiorucci al basso e contrabbasso elettrico, Roberto Marino alle chitarre e voce, Laura Ugolini alla voce, Giampiero Grani alle tastiere e al piano, Alessandro Canini alla batteria.

Gran finale con “L’alfabeto degli amanti”, “Vivere e rinascere” e “Una rosa blu”. Per i fans di questo artista segnaliamo nuovi live il 10 agosto ad Attigliano (TR) e a Balsorano Vecchio il 16.

Scaletta del concerto di Michele Zarrillo a Francavilla del 20 luglio

Canzone

L’amore ancora esiste

Ragazza d’argento

Il canto del mare

Strade di Roma

Non arriveranno i nostri

Il sopravvento

E poi riapparve il mondo

La notte dei pensieri

– assolo chitarra elettrica senza accompagnamento –

L’acrobata

Una rosa blu

– asssolo e ritmo reggae –

Il vincitore non c’è

Amore per te

L’elefante e la farfalla

L’amore vuole amore

Cinque giorni

Mani nelle mani

bis

L’alfabeto degli amanti

Vivere e rinascere

Una rosa blu

Foto a cura della fotografa Giada Di Blasio