Riserva naturale guidata sorgenti del Pescara, le attività estive

Il calendario degli eventi estivi 2018 presso l’area protetta. In primo piano educazione ambientale, natura e cultura. Tutte le informazioni, orari e numeri utili

POPOLI – Nell’estate 2018 la Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara organizza un ricco calendario eventi in cui si combinano Educazione Ambientale, Natura, cultura e conoscenza del Paesaggio. Tali manifestazioni sono state organizzate in collaborazione con le Associazioni e le cooperative che operano sul territorio comunale che hanno sviluppato un’ottima sinergia con l’Area Protetta. La cooperativa “Eccomi”, l’Organizzazione Regionale “Pro Natura Abruzzo”, il Coordinamento Nazionale alberi e Paesaggio, L’Officina del Vento, Qua la Zampa, Drammateatro, l’Associazione Cultura 27 Screenprint Factory and Gallery , Bike For Fun.

Nell’area protetta si svolgeranno Laboratori teatrali, visite guidate per scoprire i grandi alberi e il paesaggio delle sorgenti, eventi enogastronomici con degustazione vini e prodotti tipici del territorio, workshop fotografici. In contemporanea, un importante calendario di eventi promosso dalla Cooperativa Eccomi, propone laboratori didattici di educazione ambientale per ragazzi alla scoperta del paesaggio naturalistico e dell’avifauna dell’area protetta. Su prenotazione si possono effettuare visite guidate e passeggiate in e-bike non solo alla scoperta della biodiversità della Riserva ma delle emergenze storico-culturali e paesaggistiche della cittadina di Popoli e delle zone limitrofe.

Dichiara Alfredo La Capruccia, assessore all’Ambiente del Comune di Popoli “Anche quest’anno la Riserva naturale Guidata Sorgenti del Pescara si presenta come centro di aggregazione delle varie realtà culturali presenti sul territorio di Popoli. Un’area protetta che incrementa costantemente i flussi turistici con visitatori che vengono da tutta Italia e che la trasformano in una delle Riserve naturali più vivaci e visitate della Regione. Siamo orgogliosi di questo grande lavoro e non posso che ringraziare i tanti esperti e professionisti che ogni giorno si impegnano in questa sfida e che migliorano Popoli e le sue bellezze”.

Dichiara Piera Lisa Di Felice, direttore della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara: “La Riserva è un luogo di tutela della natura e della biodiversità che ha una grandissima valenza paesaggistica. Il fascino di questa area protetta continua a stupire nel binomio Natura & Cultura. Una Riserva in cui la didattica, l’educazione ambientale e la tutela scientifica del paesaggio si uniscono con la cultura e il turismo sostenbile”.

PROGRAMMA

LUGLIO

DAL 21 AL 29 LUGLIO: Nell’ambito del progetto della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara “Teatro e altri

Luoghi”, William Shakespeare “ Hamlet” uno spettacolo di Claudio di Scanno presso il teatro Comunale.

21 LUGLIO: Gli alberi della Riserva: dal riconoscimento al multiplo d’arte. Ore 10,30 – 12,30. A cura della

Cooperativa “Eccomi” e dell’Associazione Culturale 27 Screenprint Factory and Gallery.

26 LUGLIO: Lezioni di Yoga. Ore 18:00. A cura del Guru Sasha. Presso Area Lorenzo Ciampa.

28 LUGLIO: “Sulle tracce di Restaino Cantelmo”, passeggiata tra storia e natura con la guida turistica Bruno Di

Tommaso. Raduno ore 9,00 presso il “Grottino”, Centro Visite della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, in

Piazza della Libertà. Durata 4 h.

AGOSTO

2,3,4 AGOSTO: Stage sul lavoro dell’attore “Il segreto della morte di Ophelia” diretto da Claudio Di Scanno. Ore 19,00

– 21,00. Sorgenti del Pescara.

3 AGOSTO: Lo sapevi che? Giochiamo e impariamo”. Ore 17:30. A cura dell’Associazione Qua la Zampa.

9 AGOSTO: “Cineforum de L’Officina del vento sotto le stelle”, con degustazione vini del territorio. Ore 21.00. A cura

dell’associazione culturale.

12 AGOSTO: Gli alberi della Riserva:: dal riconoscimento al multiplo d’arte. Ore 10,30 – 12,30. A cura della Cooperativa

“Eccomi” e dell’Associazione Culturale 27 Screenprint Factory and Gallery. Sorgenti del Pescara.

13 AGOSTO: “Riserva la Tipicità”. Ore 19,00 – 24,00. Stand prodotti gastronomici presso il “Grottino”, Centro Visite della Riserva

Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, e accompagnamento musicale in Piazza della Libertà.

19 AGOSTO: Chiare, fresche e dolci acque. Idrobiologia delle Sorgenti del Pescara. Ore 18:00 – 20:00. A cura di Pro Natura

Abruzzo. Sorgenti del Pescara

25 AGOSTO: “Sulle tracce di Restaino Cantelmo”, passeggiata tra storia e natura con la guida turistica Bruno Di Tommaso.

Raduno ore 9,00 presso il “Grottino”, Centro Visite della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, in Piazza della Libertà.

Durata 4 h.

31 AGOSTO: “Workshop fotografico. La Riserva al tramonto”. Ore 18:00. Una passeggiata guidata per appassionati di fotografia,

a cura dell’associazione culturale L’Officina del Vento.

SETTEMBRE

2 SETTEMBRE: “Passeggiata a 6 zampe”, dal piazzale piscina comunale alla riserva. Ore 16:30. A cura

dell’associazione Qua La Zampa.

15 SETTEMBRE: Gli alberi storici delle sorgenti del Pescara. Gestione e valorizzazione. Ore 18:00 – 20:00. A cura

di Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus

Dal 16 LUGLIO al 31 AGOSTO, tutti i giorni, escursione in e-bike della durata di 3 ore. Mattina dalle 10,00

alle 13,00, pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30. A cura di Bike for fun. Per prenotazioni Andrea: 320 2993876

(gruppo minimo 2 persone)

Visite guidate, tra Natura e Cultura, alla scoperta di Popoli e delle sue peculiarità. Durata: 3 ore a cura

della guida turistica Bruno Di Tommaso. Su prenotazione telefonare al 3396925690

CONTATTI

Per informazioni sulle giornate a cura di “Bike for fun” (Andrea 320 2993876), sulle giornate a cura della cooperativa “Eccomi” (Marilena 349 087 2426), sulle giornate a cura dell’associazione “l’Officina del Vento” (Yvonne 3404661764, Francesca 3489276577). Per informazioni sulle giornate di “Pronatura Abruzzo” e “Co.n.al.pa.” (Pierlisa 3284633207, Alberto 3291521643), sulle giornate a cura di Associazione animalista “Qua la Zampa” (Gabriella 3395873249, Manola 3248728391, Omero 3485293570). Per informazioni sulle giornate a cura dell’associazione Culturale 27 Screenprint Factory and Gallery (Giada 3476324131, Daniel 3339881563), sulle giornate del Drammateatro il 3477937963.