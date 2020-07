Michele Cucuzza presenta “Fuori dalle bolle”: programma in Abruzzo

Parte il 3 luglio da Pescara il tour che porterà il giornalista e conduttore televisivo a presentare in Abruzzo il suo ultimo libro

PESCARA – Michele Cucuzza arriva in Abruzzo per presentare il suo ultimo libro “Fuori dalle bolle”, uscito lo scorso 27 febbraio. Il primo appuntamento sarà presso la Piazzetta del Porto Turistico Marina di Pescara venerdì 3 luglio alle ore 21. A portarlo in giro per l’Abruzzo sarà l’organizzazione del The Mac Live Management di Antonio Moccia.

“Si tratta di una guida per i più giovani,– ci ha detto in una recente intervista– affinchè evitino di cadere nella trappola delle bolle. La bolla di filtraggio é quel meccanismo con cui Social Network, Internet e gli motori di ricerca filtrano notizie e opinioni proponendoci solo prodotti, fatti e opinioni più affini a noi, alle nostre idee e ideologie. Chi si illude che la realtà sia solo quella si rende prigioniero di una bolla. Per cui ai più giovani dico: sveglia, andate alla ricerca delle notizie!”.

Venerdì 3 Luglio 2020 ore 19.00 presso la Piazzetta del Porto Turistico Marina di Pescara

Sabato 4 Luglio 2020 ore 18.00 a Palazzo Kursaal in terrazza

Sabato 4 Luglio 2020 ore 21.30 a Tortoreto lido rotonda Carducci

Domenica 5 Luglio 2020 ore 17.30 a Penne presso il chiostro San Giovanni (in caso di pioggia si svolgerà presso la sala consiliare

Domenica 2 agosto 2020 ore 21 in occasione dell’Atri Cup 2020 in collaborazione con FLA – Festival di Libri e Altrecose

Atri – Piazza Duchi d’Acquaviva

Michele Cucuzza presenta “Fuori dalle bolle! Come sottrarsi alle supercazzole in rete”, conduce Vincenzo d’Aquino